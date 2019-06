La doi ani după ce a găzduit faza finală a Campionatului Național de minifotbal, Bacăul iese din nou la rampă în ceea ce privește acest popular sport. De data aceasta, cu prilejul Cupei României, care se va derula în Bacău de vineri și până duminică. Organizată de Federația de Minifotbal din România și de TNT SC Bacău, competiția reunește la start 93 de echipe împărțite în 31 de grupe. Vineri, de la ora 9.00 și până la ora 23.00, sunt programate jocurile din grupe, la finalul cărora vom cunoaște cele 64 de echipe calificate în „32”-imi: altfel spus, primele două clasate din fiecare grupă plus cele mai bune două formații de pe locul 3.

Sâmbătă, în același interval orar, vor avea loc partidele din „32”-imi, cele din „șaisprezecimi” și cele din optimile de finală. Duminică, de la ora 9.00, sunt programate „sferturile”, de la ora 13.00 semifinalele, pentru ca finalele să se joace de la ora 15.30 (pentru bronz) și de la 16.30 (pentru aur). Având în vedere numărul mare de meciuri, pe lângă cele trei terenuri din cadrul complexului propriu de pe strada Arcadie Șeptilici nr. 5, gazdele de la TNT au închiriat încă patru terenuri (Dribling- Gherăești, Baza Sportivă Roșa – str. Veronica Micle 55 A, Sărata și Best Sportiv- str. Orizontului) pentru buna desfășurare a competiție. „Este un efort susținut, dar sper să ducem totul la bun sfârșit”, a declarat reprezentantul TNT, Daniel Rusu, care va organiza și „Cupa Consolării” pentru echipele ce nu vor prinde fazele eliminatorii. La competiție vor participa șapte echipe din Bacău.

Iată programul de vineri al echipelor băcăuane:

Barier (grupa 7): cu Liberto Iași (ora 14.00, teren Best Sportiv) și cu Continental TM (ora 19.00, teren Best Sportiv).

Coriolan (grupa 9): cu Temad Brașov (ora 15.00, TNT) și cu Viitorul Galați (ora 19.50, TNT).

Play Sport Cafe (grupa 19): cu Electroconat Deva (ora 11.00, teren Baza Sportivă Roșa) și cu Ary& Roby Buftea (ora 16.00, teren Baza Sportivă Roș).

Copanex (grupa 23): cu Boldor Florex Sălaj (ora 12.00, TNT) și cu Metropolis (ora 17.00, TNT).

Golden Boys (grupa 26): cu Real Criscior Brad (ora 12.00, teren Baza Sportivă Roșa) și cu Colosseum Iași (ora 21.30, teren Baza Sportivă Roșa).

Voința (grupa 27): cu TIV All Star Târgoviște (ora 12.00, teren Sărata) și cu Ares Brașov (ora 17.00, Sărata).

Gimsport (grupa 30): cu Inter Călan (ora 13.00, teren Sărata) și cu Comsid Deva (ora 18.00, teren Sărata).

Componența grupelor

Grupa 1: ASA Vatra Dornei, Electrictelecom, M Design Croitorie.

Grupa 2: FC Buzău, FC Narghila, Amicii Iași.

Grupa 3: CMC Baia Mare, Ares IPA București, Gufirosa Iași.

Grupa 4: Inter Sibiu, EMI Corporation, CTC Iași.

Grupa 5: Life Sport Brașov, Fortuna Buzău, E -ON Iași.

Grupa 6: Klausenburg Florești, Unicat P. Neamț, Lupii Negri Iași.

Grupa 7: Continental Timișoara, Barier Bacău, Liberto Iași.

Grupa 8: Real Bistrița, CV Bang Craiova, Inter Conti Suceava.

Grupa 9: Viitorul Galați, Coriolan Bacău, Temad Brașov.

Grupa 10: HDS Drobeta, Soveja Constanța, Telefoane Beclean.

Grupa 11: Soft Vision Cluj, ACS Drobeta, FC Muncelului.

Grupa 12: Arsenal Inel II Constanța, Amicii Buzău, Ergad Arad.

Grupa 13: Boromir R.Vâlcea, Ultra Hunedoara, Rapid P. Neamț.

Grupa 14: Sporting Deva, Real Yryteam Iași, Cert Construct.

Grupa 15: Convenabil Tulcea, Mauseoleul Mărășești, Redex Baia Mare.

Grupa 16: DFR Craiova, Nurvii R. Vâlcea, Viitorul Focșani.

Grupa 17: Fl. Roșie Arad, Golden Boys Buftea, Fan Curier București.

Grupa 18: Marcă Înregistrată Sibiu, Comelf Bistrița, Atletico Textila Focșani.

Grupa 19: Ary&Roby Buftea, Electroconat Deva, Play Sport Cafe Bacău.

Grupa 20: Crazy Team Craiova, Smico Arad, Methalisti Sănăteni.

Grupa 21: CNME Botoșani, Hipodrom Sibiu, Arsenal România.

Grupa 22: La Maria și Ion, Atletico Abcoz Galați, Liriada Râșnov.

Grupa 23: Boldor Sălaj, Metropolis București, Copanex Bacău.

Grupa 24: Decor Plus Iași, Edei Sibiu, Stone Team Bistrița.

Grupa 25: Green Garden Odobești, Confort Urban Bucuresti, Young 1967 Baia Mare.

Grupa 26: Golden Boys Bacău, Colosseum Iași, Real Criscior Brad.

Grupa 27: TIV All Star Târgoviște, Ares Brașov, Voința Bacău.

Grupa 28: Farmaica Victoria Tg. Jiu, Inside Decor TM, Rimini Bistrița.

Grupa 29: Fenix Play P. Neamț, Atletic Brad, Atletico Brașov.

Grupa 30: Inter Călan, Comsid Deva, Gimsport Bacău.

Grupa 31: MFC Ploiesti, Galaxy Brad, Șoimii Simand Arad.