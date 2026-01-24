De la patrulare, direct în lupta cu flăcările! Intervenție a jandarmilor în Coțofănești

Ieri, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în misiune de patrulare în comuna Coțofănești, a observat degajări de fum, urmate de apariția flăcărilor la acoperișul unei locuințe. Încă din primele momente, prioritatea jandarmilor băcăuani a fost siguranța persoanelor și limitarea pagubelor materiale.

Plutonier adjutant Minuta Mare Radu Florin și plutonier adjutant șef Blănaru Cristian au oprit imediat autospeciala, au pătruns în curtea imobilului și au alertat persoanele aflate în interior, evacuându-le în siguranță. Totodată, au întrerupt alimentarea cu energie electrică de la tabloul locuinței și au solicitat, prin apel la 112, intervenția pompierilor.

Până la sosirea forțelor specializate, jandarmii, sprijiniți de localnici, au început acțiunea de stingere folosind găleți cu apă, iar un vecin a pus la dispoziție un furtun, ceea ce a facilitat intervenția. Pentru a opri propagarea focului în structura acoperișului, aceștia au îndepărtat colile de tablă din zona afectată și au acționat direct asupra focarului.

Datorită intervenției rapide și coordonate a jandarmilor, precum și a reacției prompte a comunității, incendiul a fost aproape lichidat înainte de sosirea pompierilor, iar gospodăria a fost salvată de la distrugere.

„Am acționat fără ezitare pentru a ne asigura că toți membrii familiei sunt în siguranță. Fiecare viață și fiecare casă contează pentru noi”, a declarat plutonier adjutant Minuta Mare Radu Florin.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău reamintește cetățenilor importanța sesizării imediate a oricărui început de incendiu la numărul unic de urgență 112 și respectarea măsurilor de prevenire, pentru a evita producerea unor tragedii.