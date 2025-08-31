De la 1 septembrie 2025, cresc tarifele rovinietei pentru autoturisme. Amenzile se majorează

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, începând de luni, 1 septembrie 2025, intră în vigoare noile tarife pentru rovinieta destinată autoturismelor, conform Legii nr. 141/2025.

Astfel, prețurile vor fi următoarele:

rovinieta de o zi: 3,5 euro (față de 2,5 euro în prezent);

rovinieta de 10 zile: 6 euro (de la 3,3 euro);

rovinieta de 30 zile: 9,5 euro (de la 5,3 euro);

rovinieta de 60 zile: 15 euro (de la 8,4 euro);

rovinieta de 12 luni: 50 euro (de la 28 euro).

Tot de la aceeași dată, amenzile pentru lipsa rovinietei cresc: cuantumul minim se majorează de la 275 lei la 500 lei, iar cel maxim de la 550 lei la 1.000 lei.

CNAIR precizează că rovinietele achitate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

Plata rovinietei și a tarifului de trecere (peaj) pentru podurile Fetești – Cernavodă se poate face online pe www.erovinieta.ro și www.ghiseul.ro, prin aplicația eTarife, prin SMS la numerele 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj), dar și la punctele de lucru CNAIR sau ale partenerilor autorizați.

👉 CNAIR recomandă conducătorilor auto să verifice valabilitatea rovinietei pentru a evita sancțiunile.