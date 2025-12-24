De Crăciun, polițiștii alături de oameni

Spiritul Crăciunului a fost simțit din plin în comunitățile din Oituz și Sănduleni, unde polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au demonstrat că misiunea lor merge dincolo de atribuțiile zilnice.

Cu inimile deschise și brațele pline de daruri, oamenii legii au ajuns la familii aflate în dificultate, oferindu-le nu doar cadouri, ci și speranță.

Gestul lor a adus zâmbete sincere, emoție și un strop de bucurie în prag de sărbători, amintind tuturor că Crăciunul înseamnă solidaritate, grijă față de semeni și puterea de a fi aproape de cei care au cea mai mare nevoie.