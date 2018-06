școlile de profil le numeri pe degete, condițiile de școlarizare sunt precare, carnetul de tractorist se obține greu

Oricând ai un dialog cu fermierii poți afla că și agricultura resimte tot mai mult lipsa de forță de muncă, în special din categoria celei calificate. Un exemplu concludent este cel al tractoriștilor, care ar trebui să știe să lucreze pe utilaje tot mai moderne. Dar în primul rând să fie calificați în această meserie. La recenta Conferință Națională a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, problema a fost adusă în discuție de președintele Asociației Producătorilor Agricoli din comuna Racova, Vintilă Popa, administrator la o școală de șoferi care pregătește tractoriști pentru categoria Tr, fost maistru instructor la un fost liceu agricol.

„În România – a spus Vintilă Popa – din 130 de școli de pregătire a tractoriștilor au mai rămas doar opt. Dar și așa Ministerul de Interne și alte instituții pun destule probleme celor care vor să practice sau chiar practică meseria de tractorist și celor care ar putea pregăti noi profesioniști”.

Agricultura fără mecanizare este, în prezent, un domeniu mort.

Vintilă Popa spune, însă, că meseria este încă atractivă pentru mulți tineri. În școala sa din comuna Racova, de exemplu, are, în prezent, 20 de cursanți din județul Vrancea, între care și elevi care au împlinit vârsta de 18 ani. „Problema – ne-a declarat instructorul – apare încă de la înscrierea la cursuri și de la începerea acestora. Se cere absolvirea a cel puțin zece clase, deși eu cred că pentru o astfel de muncă se poate accepta și o pregătire mai modestă. În plus, pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) București nu prea se găsesc chestionarele, cu mediu de învățare, pentru obținerea categoriei Tr (tractorist rutierist), care i-ar ajuta pe candidați”.

Dotări materiale precare în puținele școli de tractoriști

Cursurile în școlile de tractoriști se fac de regulă pe utilaje vechi. În astfel de școli, chiar și în liceele agricole, parcul de tractoare afișează mai mult tot celebra marcă românească veche U650, de acum 30 de ani. Tractoarele moderne sunt adevărate uzine, computerizate, dar puțini instructori dispun de ele. Vintilă Popa crede că o soluție ar fi acordarea lesnicioasă de fonduri europene în domeniu, pentru dotarea cu utilaje noi, cu sprijinul direct al Ministerului Agriculturii. „Aud că se pregătește măsura să fie scoase din circulație tractoarele vechi ale școlilor, pe motiv că nu corespund normelor legale” – a spus instructorul băcăuan.

Examenele de tractorist se dau greu

Durerile de cap adevărate încep, însă, odată cu examenele pentru obținerea carnetului de tractorist rutierist. Instructorii știu că pentru a obține permise de conducere auto din categoriile B, C sau E procedura e grea. Mai lesne ar putea fi obținut un carnet din categoria Tr, inclusiv din punct de vedere al taxei de școlarizare. „Dar și examinatorii trebuie să înțeleagă să acorde o mai mare atenție la examenele pentru categoria Tr, pentru că este mare nevoie de tractoriști în agricultură – a opinat Vintilă Popa. Cei care obțin obțin categoriile B, C sau E nu se mai urcă sigur pe tractor. Atunci să se dea voie la cursuri și celor care au mai puțină carte, pentru obținerea permisului la categoria Tr. Sunt peste 3.000 de dosare penale pe numele unor tractoriști care circulă fără permis de conducere, iar dosar penal se face în asemenea cazuri și fermierului care a dat tractorul. În plus, mulți pierd carnetul de tractorist, iar unul nou se obține foarte greu. Numai în școala mea particulară am 26 de dosare pentru redobândirea carnetului de tractorist”.