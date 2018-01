Periodic, românii se scandalizează pe câte un subiect pe care l-au ignorat, cu bună știință, ani de zile. Dar, din când în când, cu ajutorul rețelelor sociale, crește indignarea în sufletele concetățenilor noștri care descoperă apa caldă (sau lipsa ei), sărăcia, creșterea prețurilor sau, ultima pe listă, existența veceurilor în curțile școlilor din țară. De fapt, că să fim drepți, 40% din locuințele românești au veceul în curte, față de o medie UE de 3 la sută. Nu e o scuză, e o realitate. Dar, dacă tot am descoperit că școlile românești au drept veceu o groapă săpată în pământ și înconjurată de pereți din scânduri, să vedem și care sunt cauzele și cine răspunde. Ca țap ispășitor a fost declarat fostul ministru al educației, pe care oamenii subțiri și sensibili l-au declarat vinovat. Ca să fie clar, ministrul educației nu răspunde de veceurile din școli. Nici de zugrăveală, nici de căldura din clase și nici dacă se prăbușește tavanul unei școli. Ministrul Educației răspunde doar de procesul educațional. De celelalte treburi răspunde primarul din localitatea în care se află școala. Că așa stă treaba. Dacă tot vrem să căutăm țapi ispășitori din politică, putem să dăm vina pe primari. De la toate partidele, că nu doar unii au câștigat alegerile și ceilalți nu. Dar nu am fi drepți. Pentru că în zona rurală, încă de la schimbarea regimului, s-a instaurat sărăcia. Puținele activități economice care se găseau localizate la țară s-au desființat, iar primăriile abia găsesc bani să supraviețuiască. Pentru a face veceuri moderne în școli, ar trebui, întâi, să existe bani pentru a se trage apă și a se săpa canalizare, eventual, pentru stația de epurare, că doar nu o să deversăm mizeria în apele curgătoare. Pentru a aduce apă curentă în sate e nevoie de bani pentru construirea sistemului și pentru întreținerea lui. Știm ce s-a întâmplat deja în puținele localități în care s-a tras apă cu fonduri SAPARD: țăranii nu vor să plătească pentru că au deja apă la fântână, iar abonamentul la sistemul public costă prea mult pentru ei. De canalizare, ce să mai spunem; niciodată nu veți convinge un țăran că trebuie să plătească de fiecare dată când plouă pentru că apa de ploaie folosește canalizarea ca să fie evacuată. Problema veceurilor din școli este doar un vârf al aisbergului. Nu numai veceurile sunt o problemă în mediul rural; sărăcia este marea problemă care nu a fost rezolvată de 30 de ani. Faptul că la țară nu ai aproape nici o șansă să trăiești cât de cât normal, din muncă, pentru că nu sunt joburi, nu există activități economice în afara agriculturii. Iar când apare câte o firmă în căutare de forță de muncă, salariile oferite sunt o batjocură pentru că, nu-i așa?, e la țară, oamenii sunt mai proști, pot fi păcăliți mai ușor decât la oraș… 0 SHARES Share Tweet

