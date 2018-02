Peste o mie de băcăuani au reclamat, anul trecut, la Avocatul Poporului, încălcări ale drepturilor de către autorităţi sau instituţii publice. Cei mai mulţi au mers în audienţă, iar câteva sute de sesizări au fost transmise în scris sau telefonic. 8 anchete (5 în Bacău şi 3 în Neamţ) deschise de Avocatul Poporului au confirmat că autorităţile fie nu cunosc legea, fie refuză să o aplice. Lipsa de implicare a ucis, anul trecut, un copil neglijat de părinţi. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

