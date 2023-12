De 31 de ani, salamul de Sibiu produs de Agricola are o «AURĂ» unică!

Aura Palade este … chiar AURA aparte care LUMINEAZĂ discret, însă cu dârzenie și tenacitate rar întâlnite, povestea de succes din ultimele 3 decenii a celui mai prețios sortiment din portofoliul românesc al produselor din carne: Salamul de Sibiu AGRICOLA.

După 31 de ani de când a asumat răspunderea de Manager Producție SALBAC S.A. – companie parte a Grupului de firme Agricola – împlinindu-și destinul de a fi PĂSTRĂTORUL acestui adevărat TEZAUR gastronomic, Aura Palade iese la pensie, iar toți colegii, cu smerenie și recunoștință, îi urează sănătate multă și La Mulți Ani frumoși și prețioși, asemenea valorii umane și profesionale pe care Aura le-a împărtășit de-a lungul timpului tuturor!

Pare oarecum timidă atunci când e nevoită să vorbească pentru… public! E mai degrabă foarte discretă, emană un soi de smerenie specifică celui care a lucrat toată viața cu mulți oameni, care cunoaște valoarea lucrurilor și faptelor, care întâmpină succesul, performanța cu un zâmbet abia perceptibil la coada ochilor și buzelor.

Aura Palade împlinește 62 de ani în martie 2024, însă acum, în prag de Sărbători, «iese» la pensie și toți cei care o cunosc sunt de părere că un astfel de om merită toată recunoștința de care suntem capabili. Aura este, în fabrica de salamuri crud-uscate de la SALBAC, la ea acasă. Acolo nu e timidă, dimpotrivă, e tenace, decisă, dârză, se identifică ușor cu ceea ce face și e un lider de oameni iubit și recunoscut.

A absolvit în 1987 Facultatea de Industrie Alimentară Galați, iar din 1992 este Manager de Producție al fabricii – „șefă la Salamul de Sibiu”, cum se spune pe-aici: „Mama mea mi-a ales destinul, m-a îndrumat către această facultate care «să îmi asigure traiul»; ea a decedat de tânără, iar eu am ascultat-o. M-am angajat apoi la IIRIC, iar prin 1992 domnul director Mihai Dragomir mi-a spus că trebuie să preiau postul de Șef de fabrică și am avut mare noroc că lucrasem în producție. Am învățat pas cu pas toate etapele de fabricație a Salamului de Sibiu. Oamenii de atunci erau parcă mai înțelepți, eu eram tânără și tot timpul mă învățau câte ceva. Am… furat, cum se spune, toate secretele și nu, nu le țin la sertar, le-am împărtășit echipei mele de specialiști care, sunt convinsă, le vor duce mai departe. A fost o mare onoare pentru mine să fiu aici, atâția ani, toți cei cu care am lucrat aici am fost adevărați artizani. Salamul de Sibiu este pe drept cuvânt un tezaur” – ne mărturisește Aura Palade.

Evident că am … scormonit puțin la auzul cuvântului «secrete», iar Aura zâmbește din nou în colțul gurii și ne spune că, în primul rând, importantă e carnea, calitatea acesteia, obligatoriu de scroafă mare și obligatoriu refrigerată, lucru care se respectă cu sfințenie în fabrica Salbac care, de asemenea, nu folosește culturi starter pentru accelerarea maturării salamului cum fac alții. Salamul de Sibiu Agricola este același, neîntrerupt, din 1974.

Am mai aflat că, ulterior modernizării fabricii din 2006, marea provocare pentru tehnologul Aura Palade a fost păstrarea rețetei și gustului unic al Salamului de Sibiu Agricola. „Atunci s-au scos ușile acelea masive din stejar – chiar am vrut să le păstrăm într-un muzeu!… Gândiți-vă, până atunci toți parametrii de fabricație erau la mâna omului și totul urma să se schimbe, să se transforme în inox și tehnologie modernă! Mi-a fost și teamă, dar am abordat cu îndrăzneală noua tehnologie, am vegheat fiecare pas al trecerii de la traditional la modern, am lucrat deseori și până la orele 23.00 și, cu ajutorul echipei mele și cu multă, multă hotărâre și muncă, am reușit: Salamul nostru de Sibiu are aceeași calitate și gust dintotdeauna, cel pe care cunoscătorii îl știu de decenii” – spune Aura Palade.

Aura Palade este văzută de toți drept un om de excepție, devotat, loial, care știe să-și îndrume, să-și ocrotească și promoveze oamenii din echipă, cu o dârzenie rar întâlnită, după cum ne-a asigurat top managementul companiei, care o descrie ca fiind „un adevărat stâlp pentru echipă”. În afară de faptul că este și un tehnolog de excepție, Aura a avut tot timpul și o altă responsabilitate foarte mare, aceea de a planifica foarte acurat producția de Salam de Sibiu, în funcție de prognozele de vânzare, deoarece produsul parcurge etapele obținerii sale în peste 70 de zile de fabricație, deci un timp foarte îndelungat până la valorificare și recuperarea costurilor.

Aura a fost specialistul care a contribuit semnificativ la întocmirea caietului de sarcini – cu valoare de standard minimal obligatoriu de calitate pentru cei 6 producători români de Salam de Sibiu, care s-au reunit într-o asociație la inițiativa Agricola și au reușit astfel să obțină pentru acest produs prețios românesc statutul de Indicație Geografică Protejată, recunoscut European: „Obținerea certificării IGP pentru Salamul de Sibiu nu este doar o recunoaștere a muncii mele și a echipei mele, ci și o validare a faptului că ducem mai departe emoția și tradiția care se regăsesc în fiecare felie de Salam de Sibiu produsă la Bacău”, mărturisește Aura Palade, pe care am reușit să o surprindem cu un calcul «jurnalistic», nu chiar atât de acurat ca acelea pe care le face ea, când am întrebat-o:

Știați că, potrivit datelor, în 31 de ani de când sunteți Manager Producție la Salbac, ați produs și vândut un total de 21.890 tone de Salam de Sibiu AGRICOLA, iar dacă facem o oarecare medie ponderată între numărul de batoane tip Horeca de 1 kg, batoane clasice de aprox 500 g, batoane calibrate de 300 g, plicuri feliate de 150 g și plicuri feliate de 100 g, REZULTĂ că în toți anii aceștia ați trimis pe mesele românilor 43,780 milioane de produse finite Salam de Sibiu????

Interlocutoarea noastră s-a îmbujorat: nu, nu s-a gândit niciodată la asta!

La mulți ani, AURA, frumoși și armonioși, sănătoasă și bucuroasă de viață și de toate momentele deosebite care au fost și care urmează!

Familia AGRICOLA