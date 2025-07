Daria Vrînceanu, campioana care își visează performanțele

Îi iarnă, înainte de a deveni campioană balcanică U20 indoor la triplusalt, eleva lui Cristi Nemțeanu de la CSȘ- SCM Bacău a visat într-o noapte fix rezultatul cu care avea să triumfe la Sofia: 13.40 metri. Un rezultat echivalent, la momentul respectiv, cu cea mai bună performanță mondială a sezonului la junioare. În această vară, sportiva de 17 ani s-a laureat și campioană balcanică U20 în aer liber la triplusalt. Deasemeni cu un rezultat care a propulsat-o pe locul 1 în clasamentul mondial al Junioarelor 2: 13.64 m. Interesant e că și de această dată performanța i s-a arătat mai întîi în vis. Ce-i drept, cu un plus de șase centimetri pe care Daria îl poate atinge în viitor. Poate chiar în viitorul imediat: la FOTE, luna aceasta, în Macedonia de Nord, sau la Europenele U20, din august, în Finlanda

Și în somn atletism

Ce visează noaptea, ajunge să facă ziua. Nu, nu e o figură de stil. E mai degrabă un… stil. Stilul Dariei Vrînceanu de a-și urma visele. Și de a le atinge într-un final. Nu e de mirare atât timp cât sportiva băcăuană care a împlinit 17 ani pe data de 27 martie face atletism și noaptea, în somn. Iar asta e doar pe jumătate o figură de stil. Adevăru-i că junioara 2 formată și antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău își visează performanțele. Nu numai la figurat, ci și la propriu. S-a întâmplat și iarnă, atunci când a devenit campioană balcanică U20 indoor la triplusalt, s-a repetat și acum, când Daria a cucerit același titlu, dar în aer liber. „Pe undeva, e normal să-mi apară în somn unele rezultate deoarece mă culc gândindu-mă la cum aș putea să ajung la ele”, mărturisește Daria Vrînceanu, care povestea, într-un alt interviu acordat Deșteptării, imediat după succesul balcanic din februarie, de la Sofia, cum reușita din capitala Bulgariei îi apăruse mai întâi în vis. Chestionată la vremea respectivă dacă se aștepta ca în decurs de o singură săptămână să facă saltul de la un record personal de 13,07 la un Personal Best de 13,40 echivalent cu performanța nr. 1 a lumii la junioare din acel moment, Daria a răspuns: „Nu, chiar deloc. Este clar că și pentru mine a fost o surpriză, evident una foarte plăcută. Dar știți ce este cu adevărat interesant? Eu acest rezultat l-am visat! Da, da, l-am visat cu adevărat într-o noapte. Nu mai țin minte dacă era în decembrie sau undeva la începutul lui ianuarie, dar am visat că am sărit fix 13,40 metri. Nu-mi amintesc cum arăta sala din vis sau la ce concurs eram, dar rezultatul era chiar acesta. Așa că, atunci când la Sofia am sărit 13,40, parcă îmi venea să mă frec la ochi pentru a fi sigură că acum nu mai este doar un vis”.

Mai greșește și Moș Ene

Duminica trecută, la Craiova, Daria Vrînceanu a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a Balcaniadei Under 20. De această dată, în aer liber. Tot cu un record personal. Un PB care a propusat-o pe Daria din nou pe locul 1 mondial în clasamentul celor mai bune rezultate ale sezonului la Junioare 2 în proba de triplusalt: 13.64 metri. Ce-i drept, în acest caz s-a înregistrat o mică defecțiune în sistemul lui Moș Ene. În vis băcăuanca a sărit 13.70. O „eroare” de șase centimetri, pe care campioana balcanică o poate îndrepta la următoarele concursuri ale verii. Mai întâi vine Festivalul Olimpic al Tineretului European programat între 19 și 26 iulie, la Skopje, în Macedonia de Nord. După care, între 7 și 10 august capul de afiș va fi susținut de Europenele Under 20 din Tampere, din Finlanda. Deși Skopje și Tampere sunt pe repede înainte, Daria găsește, totuși, timp pentru a privi înapoi către reușita de la Craiova. Și chiar mai înapoi, într-o noapte de mai în care…. „În care am visat o performanță de 13.70. Țin minte că, atunci când m-am trezit, mi-am spus că nu ar fi imposibil să reușesc un asemenea rezultat la unul din concursurile verii. Nu l-am reușit- sau poate că nu l-am reușit încă- dar 13,64 este aproape la fel de bine. Cu atât mai mult cu cât această performanță mi-a adus din nou titlul balcanic și mi-a permis să revin pe primul loc în clasamentul mondial al Junioarelor 2 la triplusalt, depășind-o pe chinezoaica Xie”, se destăinuie cea mai mică dintre surorile Vrînceanu, care ține să adauge: „Într-un fel, mă așteptam să mă apropii de 13,70 chiar dacă nu mi s-ar fi arâtat acest rezultat în somn. Și asta pentru că de cele mai multe ori visez cu ochii deschiși”.

Motivație suplimentară

Firesc, vise are și antrenorul Dariei, Cristi Nemțeanu. Numai că nici măcar el nu a îndrăznit să viseze atât de departe. „Sincer, mă gândeam că în această vară, Daria ar putea ajunge undeva în jur de 13.50. E lesne de înțeles că performanța de la Craiova m-a surprins și pe mine. Deși… Deși, la drept vorbind, când vorbim despre o campioană precum Daria Vrînceanu, nu ar trebui să ne mai surprindă nimic”, punctează antrenorul de la SCM și CSȘ. O explicație a acestui 13,64? Are cuvântul Daria: „Dincolo de latura fizică și de cea tehnico-tactică, mentalul este esențial”. Cristi Nemțeanu merge și mai departe în privința suportului mental care îi permite campioanei să-și depășească mereu limitele: „Sigur că Daria se pregătește fantastic din toate punctele de vedere, la fel ca și sora sa, Adnana, o altă mare campioană. Mă gândesc însă că vara aceasta au existat unele stimulente mentale și emoționale foarte importante. Faptul că la Craiova Daria a fost singura reprezentantă a Bacăului a contat mult. Dar și mai mult cred că a contat această înșiruire de competiții- Balcaniada, FOTE și Europenele U20- care au motivat-o extraordinar pe Daria Vrînceanu. OK, faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, avem o succesiune de întreceri de înalt nivel poate avea efecte secundare deoarece nu poți menține un vârf de formă multă vreme. În acest context, ar fi aburd să avem pretenția unui nou record personal la fiecare competiție. E clar însă că aceste provocări internaționale au darul de a o stimula pe Daria”.

O bucurie și un imbold

Un stimulent este și faptul că, pe lângă aurul de la triplusalt, Daria Vrînceanu s-a întors de la Craiova și cu un argint balcanic la ștafetă. Iar aceste două medalii au cântărit greu în ierarhia finală a competiției, ce a găsit România, în premieră, în postura de câștigătoare a Balcaniadei U20 la atletism. „Este o mare bucurie să știi că ai contribuit și tu la o astfel de realizare. O bucurie, dar și un imbold pentru viitor”, a recunoscut Daria, care, de luni, a revenit în cantonamentul Sydney 2000 de la Izvorani, unde pregătește Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje. De altfel, Bacăul atletic va fi bine reprezentat la FOTE. Astfel, din cei 28 de sportivi convocați în lotul României, nu mai puțin de cinci sunt legitimați la cluburi din municipiu: Daria Vrînceanu, Alessia Burcă (ambele CSȘ/ SCM Bacău), Raul Filimon (SCM Bacău), Tudor Margasoiu (CSM Bacău) și Luca Teirău (CSȘ Bacău). Iar din cei cei șase antrenori, jumătate sunt din Bacău: Carmina Gorgan, Mihaela Melinte și Cristi Nemțeanu. În Macedonia de Nord, pe lângă proba de triplusalt, Daria va concura și la ștafetă, alături de colega sa de club de la CSȘ-SCM, Alessia Burcă. „Evident că îmi doresc cel puțin o prezență pe podium la FOTE în Macedona de Nord. La fel cum sper la un rezultat cât mai bun, eventual încununat de o medalie, la Europenele de Juniori 2 din Finlanda, de luna viitoare”, spune Daria Vrînceanu. Sănătate și noroc, dragă Daria! Și, bineînțeles, vise plăcute!