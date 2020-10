După luni bune de așteptare, dar și de pregătire asiduă, dansul sportiv îndepărtează orice barieră și găsește soluții să revină la viață. Astfel, weekendul trecut s-a desfășurat în premieră în România un concurs de dans sportiv online.

Practic, cei peste 250 de participanți din România, Canada și Republica Moldova, au dansat acasă sau în sălile de antrenament iar prestația lor a fost încărcată pe o platformă online. Evenimentul, intitulat Top Dance Festival, a fost organizat de Clubul Phoenix din București iar jurizarea a fost asigurată de o brigadă de arbitri din șase țări.

O noutate a fost și modul de arbitraj, jurații acordând note pentru fiecare dans, ca la gimnastică sau patinaj artistic, fiind apreciate abilitățile tehnice, muzicalitatea, coregrafiile și parteneriatul perechilor.

Bacăul a fost reprezentat la această întrecere de 26 de sportivi de la CDS Adamas care au reușit să obțină în total 36 de medalii de aur, 25 de argint și 15 de bronz.

Iată și rezultatele: Teodora Popa, fete solo bronz 10-11 ani, locul 1 Cha cha (C) și locul 4 Jive (J); Carmen Diaconu, fete solo argint 6-11 ani, C locul 3 și J locul 2; Teodora Damian, fete solo argint 6-11 ani, locul 1 C și locul 1 J; Lavinia Micilica, fete solo argint 12-15 ani, locul 4 C și locul 2 J; Eliza Cimpoi, fete solo argint 12-15 ani, locul 1 C și locul 1 J; Delia Popa, fete solo aur 6-11 ani, locul 2 C, locul 1 J și locul 1 Samba (S); Bianca Condopol, fete solo aur 6-11 ani, locul 3 C, locul 3 J și locul 3 S; Ema Savin, fete solo aur 6-11 ani, locul 5 C, locul 5 J și locul 4 S; Teodora Munteanu, fete solo aur 12-15 ani, locul 2 C, locul 1 J și locul 1 S; perechea Denis Constantinescu-Corina Grapcenco, clasă (cls) Hobby 10-11 ani, locul 6 C, locul 7 J, locul 5 Quik Step (Q) și locul 5 Vals Lent (VL); perechea David Petrea-Rebeca Varga, cls Hobby 6-11 ani, locul 3 C, locul 1 J, locul 2 Q și locul 1 VL; perechea Andrei Gavrilă-Izabela Bot, cls Hobby 6-11 ani, locul 8 C, locul 10 J, locul 9 Q, locul 6 VL; perechea Eduard Budac-Teodora Munteanu, cls E 12-15 ani, locul 1 C, locul 1 J, locul 1 S, locul 2 Q, locul 1 Vals Vienez (VV) și locul 2 VL; perechea Alexandru Pușcuță-Ema Savin, cls E 12-15 ani, locul 2 C, locul 2 J, locul 2 S, locul 1Q, locul 2 VV, locul 1 VL; perechea Călin Constantinescu-Delia Popa, cls D 12-15 ani, locul 3 C, locul 3 J, locul 4 Rumba (R), locul 2 S, locul 2 Q, locul 2 Tango (T), locul 3 VV și locul 2 VL; perechea David Cuzmin-Mădălina Ursea, cls D 12-15 ani, locul 4 C, locul 2 J, locul 3 R, locul 3 S, locul 3 Q, locul 3 T, locul 4 VV și locul 3 VL; perechea Tudor Popa-Timea Fechet, Open Basic (OB) 10-11 ani, locul 1 C, locul 6 J, locul 3 R, locul 1 S, locul 1 Q, locul 1 T, locul 1 VV și locul 1 VL; perechea Răzvan Băisan-Alexandra Găitan, OB 16-35 ani, locul 1 S, locul 1 C, locul 1 R, locul 1 Passo Doble (PD) și locul 1 J; perechea Marian Lungu-Bianca Condopol, Open 12-15 ani, locul 6 C, locul 7 J, locul 8 PD, locul 8 R, locul 5 S, locul 4 Q, locul 3 Slow Fox (SF), locul 2 T, locul 2 VV și locul 2 VL; perechea Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță, Open 12-15 ani, locul 2 S, locul 1 C, locul 1 R, locul 1 PD, locul 1 J, locul VL, locul 1 T, locul VV, locul 1 SF și locul 1Q.

„Surprinzător, a fost o competiție foarte bună, participanții s-au prezentat la cel mai bun nivel din toate punctele de vedere. Suntem mulțumiți de rezultatele noastre care reprezintă un bun barometru pentru munca depusă în aceste condiții vitrege sportului. În continuare, până vom reveni la normal, ne vom pregăti la fel de viguros și vom participa și la alte competiții în condiții similare”, a declarat Romeo Tanasă, președinte și antrenor principal la CDS Adamas Bacău.

Reamintim că, în luna mai, CDS Adamas ar fi trebuit să organizeze ediția a IV-a a concursului internațional Bacău Dance Open, un eveniment de cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, Adamas va organiza o ediție online a concursului, „Bacau Dance Open online competition”, ce se va desfășura în perioada 4-5-6 decembrie.