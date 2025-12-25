Dans sportiv: MoonLight Dance Studio, un an de performanță, emoție și comunitate

MoonLight Dance Studio a încheiat anul cu unul dintre cele mai mari proiecte ale sale: spectacolul caritabil „COCO”, organizat pe 16 decembrie la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău.

Evenimentul a oferit un veritabil musical dansat, ce a impresionat numeroasa asistență prin emoție, energie și momente vizuale spectaculoase. Pe scenă au urcat 230 de dansatori.

Scopul spectacolului a fost unul profund: strângerea de fonduri pentru copiii din centrele de recuperare și plasament din Bacău, precum și pentru o fetiță din cadrul clubului care luptă cu o afecțiune gravă.

Ajuns la patra ediție, proiectul a devenit o tradiție pentru MoonLight, fiecare an marcând un pas înainte pe linia profesionalismului, dar și a impactulului.

Pe lângă activitățile artistice, anul 2025 a fost și unul al performanței sportive pentru MoonLight Dance Studio, care și-a trecut în cont două titluri de campioni ai României, trei de vicecampioni și șase medalii de bronz.

Astfel, Mateea Tănase a devenit campioană națională Street Dance Solo Juniori, iar echipa Moonlight Dynamic a cucerit titlul național la Street Dance Small Team Tineret, în timp ce cu titlul de vicecampioni s-au laureat Bianca Muraru la Street Dance Solo Tineret, Delia Ghiurcă la Solo Standard Feminin 14-15 ani și perechea Darius Condurat -Sofia Condrea la Clasa H, 10-11 ani.

În fine, medalii de bronz la Campionatele Naționale au cucerit: Miruna Sociu, Flavia Stoleru, Denisa Lișiță și Alexia Moroșanu.

„Demonstrând eleganță și tehnică la cel mai înalt nivel, sportivii noștri au strălucit în probele de Street Dance, unde am reușit să urcăm pe podium la aproape toate categoriile de vârstă”, au declarat cei care au stat la baza succeselor, Mara Giulia Gheorghiță și Mateo Ipate, antrenori dedicați, cu experiență atât în competiții, cât și în coordonarea unor proiecte artistice ample.

„MoonLight Dance Studio nu este doar o sală de dans, ci o familie artistică în plină dezvoltare.

Numărul copiilor care ni se alătură crește de la an la an, iar implicarea părinților și sprijinul comunității ne arată că mesajul nostru ajunge unde trebuie. Orice copil care își dorește să descopere dansul este binevenit să ne treacă pragul în una din locațiile noastre- MoonLight Dance Studio din cartierul Aviatori și MoonLight Dance Studio din zona Nord- înscrierile pentru 2026, pe categorii de vârstă, la dans sportiv, street dance, balet și inițiere dans urmând să se deschidă în ianuarie.

Și apropo de 2026, în noul an dorim să ducem tradiția performanței mai departe și să oferim copiilor, ca și până acum, un mediu în care să crească, să se exprime și să își descopere potențialul”, au precizat reprezentanții MoonLight Dance Studio, Mara Giulia Gheorghiță și Mateo Ipate.