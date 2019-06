În pași de dans, spre podium. Și, implicit, spre performanță. Este cazul trupei băcăuane de dans modern FirSTep by Deea Dance Studio, condusă de coregrafa Andreea Elena Dobraniș. Calificată la faza finală a concursului „Freedom Dance Festival” derulat zilele trecute la Budapesta, gruparea băcăuană a făcut furori la concursul din capitala Ungariei, unde a reușit să depășească atât emoțiile inerente, cât și oboseala drumului.

Drept dovadă stau și cele două premii 1 obținute de grupele FirSTep by Deea Junior și FirSTep by Deea. „A fost o experiență minunată. Suntem mândri și recunoscători că am putut lua parte la acest eveniment la care am avut ocazia să concurăm cu cluburi de dans din Serbia, Ungaria și Muntenegru, dar și cu nume importante din România”, a declarat Andreea Elena Dobraniș, care a adăugat:

„A fost o competiție reușită, care ne-a oferit șansa de a demonstra încă o dată că direcția în care mergem este una orientată spre performanță și succes. De altfel, cele două premii întâi cucerite de grupele FirSTep by Deea Junior și FirSTep by Deea vorbesc de la sine. Atât rezultatele de la acest concurs, cât și cele obținute la competițiile anterioare dovedesc în mod convingător că munca noastră este răplătită. Nu vrem să ne oprim aici.

Avem planuri mari pentru viitor și ne dorim să ducem numele orașului Bacău cât mai departe.” Iată și componența delegației FirSTep by Deea Dance Studio la „Freedom Dance Festival”: Ștefania Ifrim, Sofia Durlan, Beatrice Tănase, Sorina Dorobăț, Daria Rusu, Sabina Dorobăț, Maia Dobă-Munteanu, Mara Buricatu, Ștefania Ciobanu, Andreea Jugariu, Miruna Coșa, Elena Popa, Iasmina Tabacaru, Georgiana Ciobanu, Rebeca Vernica, Diana Alistar, Matei Sechel, Mădălina Clapon, Beatrice Doboș, Ionela Jufă, Bianca Pintilescu, Georgiana Curcudel, Adriana Gherman, Anamaria Mânea, Francesca Condur, Ioana Marian, Elif Bucur și Vanessa Mateescu.