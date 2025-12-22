Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației. Nemulțumiri legate de buget și de viitoarele tăieri anunțate de Guvern

Daniel David, ministrul independent al Educației, și-a înaintat demisia din Guvernul României, potrivit surselor noastre. Documentul ar fi fost transmis deja la cabinetul premierului, însă, până la acest moment, nu a fost primit niciun răspuns oficial.

Surse TVR indică faptul că decizia ministrului este motivată de nemulțumirea profundă față de bugetul viitor al Educației. Daniel David s-ar fi opus categoric unui buget de austeritate, în condițiile în care, potrivit acelorași surse, în mandatul său au fost deja operate reduceri. Unul dintre principalele motive ale renunțării la funcție ar fi planificarea de către premier a unor noi tăieri bugetare care ar urma să afecteze sistemul educațional, în special învățământul universitar.

Concret, premierul Ilie Bolojan ar avea în vedere diminuarea numărului de locuri bugetate, ceea ce ar conduce implicit la reducerea finanțării universităților de stat. Printre primele instituții vizate de aceste măsuri s-ar afla universitățile de medicină. Potrivit surselor Edupedu.ro, premierul ar fi afirmat în repetate rânduri că România nu își permite să finanțeze formarea unor medici care ulterior aleg să profeseze în alte state. De remarcat, însă, că România nu poate încălca dreptul fundamental al studenților și absolvenților de a munci în alte țări ale Uniunii Europene.

Luni seară, la Antena 3, Daniel David a confirmat existența demisiei sale pe masa premierului, subliniind liniile roșii peste care nu este dispus să treacă.

„Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet, vorbim de salarii”, a declarat ministrul.

Acesta a mai arătat că, pe termen mediu, legea salarizării unitare ar trebui să aibă ca punct de plecare salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant. Pe termen lung, Daniel David a amintit de angajamentele asumate de clasa politică la solicitarea sa: alocarea a 15% din bugetul general consolidat pentru educație și a 1% din PIB pentru cercetare, obiective care ar urma să fie atinse treptat până în 2030.

„Invit pe toţi, şi pe elevi şi pe studenţi şi pe profesori… Ştiu că le este greu, pentru că dacă ai ceva şi pierzi nu ai cum să fii mulţumit, dar avem şansa să definim mecanismele la modul corect”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Întrebat de ce a simțit nevoia să precizeze public că demisia sa se află pe masa premierului, Daniel David a explicat că discuțiile de la preluarea mandatului au fost foarte clare. El a acceptat necesitatea corectării unor „anomalii” din sistem, dar nu poate renunța la principiile de raționalitate și decență bugetară, subliniind din nou că, pe termen scurt, nu susține disponibilizări sau reduceri salariale în educație și cercetare.

Până la acest moment, Guvernul și premierul Ilie Bolojan nu au transmis un punct de vedere oficial privind demisia ministrului Educației.