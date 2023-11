Curțile școlilor, deschise pentru copiii care vor să facă sport

Curțile școlilor trebuie să rămână deschise pentru ca toți cei interesați să aibă acces la spațiile exterioare ale școlilor pentru a se bucura de mișcare și activități recreative.

O nouă lege intrată în vigoare în ianuarie a adus modificări importante privind accesul la curțile școlilor după programul școlar, deschizând astfel oportunități pentru elevi, tineri și copii de a beneficia de spațiile școlare în scop recreativ. Școlile au avut la dispoziție 120 de zile pentru a ajusta regulamentele interne de funcționare, astfel încât să permită acest acces liber.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu – Viziteu a declarat: “La începutul acestui an, am încurajat directorii de școli să modifice regulamentele interne în concordanță cu noua lege, pentru a permite deschiderea curților școlilor pentru mișcare și activități recreative. Cu sprijinul directorilor care au înțeles rapid importanța acestui lucru, am reușit să implementăm această schimbare. Până la finalul lunii septembrie, toate unitățile de învățământ au comunicat că au modificat regulamentele și că au deschis porțile curților de școală.”

Primăria Bacău face un apel la cetățenii orașului să se implice activ în această inițiativă. Copiii și tinerii sunt încurajați să folosească aceste spații pentru a se bucura de activități sportive și recreative. Cu toate acestea, este important să se mențină curățenia și starea bună a spațiilor după utilizare, pentru a le asigura disponibilitatea și pentru ceilalți utilizatori.

Primarul a adăugat: “Aceste spații trebuie să rămână în aceeași stare bună pentru că copiii noștri le vor utiliza a doua zi. Dacă observați cazuri în care accesul nu este permis sau în care spațiile nu sunt întreținute corespunzător, vă îndemnăm să ne anunțați. Puteți face acest lucru prin trimiterea unei petiții în aplicația municipiului Bacău, iar noi, la rândul nostru, vom investiga și remedia problema.”