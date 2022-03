Pune an peste an, dar anii nu se pun deloc peste ea. Dimpotrivă, este mereu în priză. Așa cum stă bine oricărei competiții de judo care se respectă. Ajunsă la cea de-a 43-a ediție, Cupa „Mărțișorul” s-a dovedit și în acest an un regal, reunind weekend-ul trecut pe cele trei spații de luptă amenajate în Sala de Atletism din Bacău nu mai puțin de 338 de judoka U12, U14 și U16, masculin și feminin, de la 20 de cluburi din țară, din Ucraina și din Republica Moldova.

În plus, competiția organizată de Direcția Județeană pentru Sport Bacău, în colaborare cu AJA și JC Royal Bacău a constituit și un ultim și important test în vederea finalei Campionatului Național Under 16 programat în perioada 25-27 martie, la Satu Mare. De la CSM Bacău și JC Royal Bacău, au participat 18 sportivi pregătiți de profesorul Aurel Chelariu, care au însumat 13 medalii: cinci de aur, șase de argint și două de bronz.

„Îi felicit pe toți participanții Cupei Mărțișorul și cu precădere pe cei medaliați, mulțumesc părinților pentru sprijin și, totodată, țin să subliniez aportul organizatoric adus de CS Bronx la partea tehnică a concursului”, a declarat antrenorul Aurel Chelariu, care a mai avut un motiv de satisfacție: tot la finalul săptămânii trecute, un alt elev de-al său, Ionuț Pușcașu a urcat pe podiumul Campionatului Național U23. Fiind singurul reprezentant al CSM Bacău la finalele CN U23, Pușcașu și-a adjudecat bronzul la categoria de greutate la 90 kg. „Ionuț merită toate aprecierile, cu atât mai mult cu cât noi l-am susținut doar sufletește”, a precizat antrenorul Chelariu.

Rezultatele obținute de CSM Bacău- JC Royal la cea de-a 43-a ediție a Cupei „Mărțișorul”

Locul 1: Ovidiu Stanciu 20 kg U12; Dragoș Nistor 38 kg U12; Rareș Galea 55 kg U14 și 55 kg U16; Maria Chevici 63 kg U14.

Locul 2: Matei Niga 20 kg U12; Cristian Prisacariu 38 kg U12; Denisa Cadar 40 kg U14; Paula Stanciu 44 kg U16; Ștefania Olaru 70 kg U16; Ștefan Trișcariu 81 kg U16.

Locul 3: Alexandra Galea 36 kg U12; Radu Nistor 66 kg U16.

Locul 5: Ana-Maria Crăciun 26 kg U12; Davide Cojan 26 kg U12; Dragoș Axinte 30 kg U12.