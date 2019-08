După patru zile de jocuri disputate la Baza Sportivă a Sport Club Municipal Bacău, Cupa DJST-SCM la tenis și-a aflat câștigătorii. La startul acestei competiții s-au aliniat aproape 100 de sportivi. Prezentăm în continuare clasamentele finale:

-10 ani Fete: locul I Iustina Grădinariu (Iași), locul II Andreea Tănase (Iași), locul III Xenia Lovin (MoldoSport Bacău).

-10 ani Băieți: locul I David Dandu (Piatra Neamț), locul II Tudor Petroiu (București), locul III Karlo Piticaru (Câmpulung Moldovenesc).

-12 ani Fete: locul I Ioana Jorovăț (Iași), locul II Alexia Filip Hodorogea (SCM Bacău), locul III Amalia Nicoli (SCM Bacău), locul III Anastasia Munteanu (BUcurești).

-12 ani Băieți: locul I David Burac (Vaslui), locul II Eric Tănase (Buzău), locul III Isidor Gavriliu (CSS Bacău), locul III Tudor Honceriu (Iași).

-14 ani Fete: locul I Rebeca Ceaușu (București), locul II Alina Stan (Iași), locul III Anastasia Necula (Iași), locul III Ana Maria Tiliță (CSS Bacău)

-14 ani Băieți: locul I Radu Paisvant (Piatra Neamț), locul II Daniel Penteleciuc (Galați), locul III Andrei Dascălu (Pașcani).

-16 ani Fete: locul I Daria Călin (Piatra Neamț), locul II Catrinel Onciulescu (Iași), locul III Maria Simionică (Iași), locul IV Lavinia Andrieș (SCM Bacău).

-16 ani Băieți: locul I Matei Onofrei (Iași), locul II Alexandru Ropotă (Brașov), locul III Lucian Giurgică (Roman).

-14 ani Fete Dublu: locul I Raluca Ceaușu (București)/ Catrinel Onciulescu (Iași), locul II Nora Cojocaru (Iași)/ Andreea Tamaș (Iași).

-16 ani Fete Dublu: locul I Daria Călin (Piatra Neamț)/ Maria Simionică (Iași), locul II Lavinia Andrieș (SCM Bacău)/ Ioana Lupu (Iași).

-12 ani Fete Dublu: locul I Alexia Hodorogea Filip (SCM Bacău)/ Diana Bostan (SCM Bacău), locul II Ana Maria Chiriță / Amalia Nicoli (SCM Bacău)

-12 ani Băieți Dublu: locul I David Burac (Vaslui)/ Patrik Sinescu (București), locul II Rareș Lupu/ Isidor Gavriliu (SCM Bacău).

-14 ani Băieți Dublu: locul I Radu Paisvant (Piatra Neamț)/ David Macovei, locul II Daniel Penteleciuc (Galați)/ Vitale Tibac (Galați).

„A fost ultimul concurs al lui 2019 și a fost unul cu o participare forte bună, cu foarte multe meciuri mai ales în primele zile când s-au jucat peste 40 de meciuri pe zi. Am organizat în paralel și turneul de Tenis 10. Consider că această competiție a fost o reușită și sperăm ca în edițiile viitoare să ridicăm ștacheta atât din punct de vedere organizatoric cât și a premiilor. Anul acesta cupele și diplomele au fost oferite de DJST”, a declarat Mihai Ciuntea, coordonatorul secției de tenis din cadrul SCM Bacău.

„La această competiție au fost meciuri strânse în care copiii s-au bătut foarte bine pentru fiecare punct și fiecare ghem. Am experiență în domeniu și pot să spun că la acest turneu a fost un număr impresionant de participanți, cu mult peste celelalte turnee din provincie. Am obervat câțiva copii, mai ales la 10-12 ani, care chiar au jucat bine și care dacă vor munci, cu siguranță vom mai auzi de ei”, a declarat Dragoș Moisi, arbitru delegat de la Federația Română de Tenis.

Competiția a fost organizată de Sport Club Municipal Bacău în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău.