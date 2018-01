Vremea se va încălzi semnificativ în această săptămână, astfel încât maximele termice vor atinge şi valori de 13 grade Celsius, însă după data de 1 februarie, dar şi între 6 şi 9 februarie, în cea mai mare parte a zonelor ţării vor reveni precipitaţiile atât mixte, cât şi sub formă de ninsoare (la munte), pe fondul unui regim termic mai rece, apropiat de media perioadei din calendar, relevă prognoza meteo pentru perioada 29 ianuarie – 11 februarie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În Moldova, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit. Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse între 4 şi 9 grade şi între -3 şi două grade a minimelor nocturne. În cea de-a doua săptămână, valorile termice vor scădea uşor şi treptat, apropiindu-se de cele climatologic specifice perioadei spre sfârşitul intervalului de prognoză. În medie, maximele se vor încadra între zero şi 4 grade, iar minimele între -6 şi -4 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, după data de 2 februarie, cu o probabilitate mai ridicată ca acestea să se semnaleze pe spaţii mai extinse în zilele de 2 – 3 februarie şi în perioada 6 – 10 februarie. La munte, valorile termice nocturne vor fi negative pe întreg intervalul de prognoză, iar cele diurne uşor pozitive doar în zilele de 29 ianuarie şi 1 februarie, în general sub limita de îngheţ, în restul timpului. În medie, în prima săptămână, temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi două grade, iar cele minime între -9 şi -2 grade, iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni vor fi maxime între -4 şi zero grade şi minime între -10 şi -6 grade. Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului, cu o probabilitate mai mare de apariţie a acestora în perioadele 1 – 4 şi 6 – 10 februarie. 52 SHARES Share Tweet

