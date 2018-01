Ca niciodată, anul acesta, de sărbători vremea a fost primăvăratecă. Nu puțini sunt cei care au suspinat după sărbătorile de altădată, când era zăpada cât casa. Chiar și așa, sunt oameni care nu regretă faptul că iarna e atât de blândă. Între ei, cu siguranță se află și nea Petrică, despre care am scris într-o ediție anterioară. Pentru cei care nu știu, nea’ Petrică a pierdut tot în viață și acum își face veacul prin zona pieții Aviatori. Îl cunoaște toată lumea. Nu face probleme nimănui și nu cere absolut nimic. Vara mai doarme sub cerul liber, dar de când cu anotimpul rece mai doarme prin podurile blocurilor din zonă. Locuitorilor le e milă de el și îl ajută cum pot: cu o haină, cu ceva de mâncare… Problemele cele mai mari le are cu sănătatea: hernie inghinală care devine din ce în ce mai supărătoare și piciorul drept care e umflat, are infecții și prezintă un aspect „reptilian”. Povestea detaliată a lui nea’ Petrică o puteți citi pe ediția noastră electronică, www.desteptarea.ro. Și pentru că am trecut prin perioada aceasta minunată a sărbătorilor de iarnă am fost curioși cum a petrecut nea’ Petrică. L-am întâlnit în zona Aviatori plimbându-se, profitând de vremea frumoasă. În continuare nu se plânge de nimic fiind îngrijorat doar de sănătate. L-am întrebat despre sărbători. „Ce să fac? De Crăciun am stat într-un pod. Am mâncat câteva sarmale. Mi-au mai dat oamenii. Apoi, de Revelion, am ieșit afară cu toată lumea”, a povestit nea’ Petrică, subliniind că de la noul an nu-și dorește decât sănătate. A mai primit și câteva haine, dar duce dorul unei băi și ar vrea să se bărbierească. I-am spus că s-au mai interesat și alți oameni de soarta lui și a zis că poate fi găsit cu ușurință în cartierul Aviatori: „Toți oamenii mă cunosc”, a mai spus nea’ Petrică. Am luat legătura și cu cele două tinere care ne-au semnalat cazul, Marina Ilaș și Silviana Babciuc. Am aflat de la acestea că au primit sprijinul cuiva de la Crucea Roșie și că va urma să-l interneze în spital. E o chestiune de timp. Până de curând a fost problema actelor, dar acum s-a rezolvat. „Nea’ Petrică nu avea niciun act de identitate. Am demarat în regim de urgență rezolvarea acestei probleme la Evidența Populației. De câteva zile nea’ Petrică are carte de identitate provizorie”, a precizat Silviana Babciuc. Cartea de identitate provizorie a fost eliberată pe fosta adresă a lui nea’ Petrică, pe str. Victor Babeș nr.2. Acum urmează ca cei implicați să-l ducă pe nea’ Petrică la spital. Omului îi cam este teamă, că s-ar putea să ajungă la cuțit. Cu toate astea, nea’ Petrică speră să-și rezolve problemele de sănătate și mai spune că și-ar dori să iasă la pensie, fie anticipat, fie pe caz de boală. „Am și vechime în muncă. 32 de ani, din care 18 în grupa a II-a de muncă”, a mai spus nea’ Petrică. Dacă anul trecut a fost așa cum a fost, 2018 ar putea fi pentru nea’ Petrică un an de „restart”. Dar, oare, de cine depinde? 0 SHARES Share Tweet

