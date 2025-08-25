Cum poți deveni administrator de bloc: condiții, acte necesare și valabilitatea atestatului

Pentru a desfășura activitatea de administrator al unui imobil, legislația actuală impune obținerea unui atestat eliberat de primărie. Documentul este esențial pentru exercitarea acestei profesii și poate fi obținut numai pe baza unei pregătiri de specialitate și a unor documente care să ateste integritatea viitorului administrator.

Condiții de calificare

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, administrator de bloc poate fi doar o persoană care deține un certificat de calificare profesională în domeniu. Acest certificat atestă pregătirea dobândită prin programe de formare profesională a adulților sau prin sistemul de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare, scrie avocatnet.ro.

Astfel, doar cei care dovedesc prin acte oficiale că au competențele necesare pot solicita atestatul de la primărie.

Documente necesare pentru obținerea atestatului

Pentru a obține dreptul de a administra un imobil, solicitantul trebuie să depună la autoritatea locală următoarele documente:

certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii;

cazierul judiciar , din care să reiasă că nu a existat o condamnare definitivă pentru infracțiuni economico-financiare;

cazierul fiscal, eliberat de ANAF.

În baza acestor documente, primarul, la propunerea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, eliberează atestatul de administrator de condominii.

Valabilitatea și reînnoirea atestatului

Atestatul este valabil patru ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții. Totuși, acesta poate fi suspendat sau retras prin hotărâre judecătorească definitivă, dacă se constată prejudicii cauzate de administrator. În lipsa unui atestat valid, activitatea de administrare a imobilelor nu poate fi exercitată.

Cine poate administra un imobil

Legea actuală permite ca administrarea unui bloc să fie realizată de:

persoane fizice ;

persoane fizice autorizate (PFA) ;

persoane juridice specializate (firme de administrare).

În cazul firmelor, toți angajații care desfășoară activitatea de administrare trebuie să dețină propriul atestat.

Obligația de afișare

După obținerea documentului și semnarea contractului de administrare, administratorul are obligația să afișeze atestatul la avizierul imobilului, pentru informarea proprietarilor.

Cum era înainte

Până la intrarea în vigoare a Legii 196/2018, condițiile erau mai simple: administratorii aveau nevoie doar de un atestat emis de primărie, fără obligația de a deține și un certificat de calificare profesională. Noua legislație a ridicat nivelul de exigență, pentru a profesionaliza această activitate și pentru a proteja interesele proprietarilor din condominii.