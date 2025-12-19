Cum este asigurată asistența medicală de urgență în județul Bacău, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

În contextul Sărbătorilor de Iarnă, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău atrage atenția populației asupra riscurilor pentru sănătate generate de consumul exagerat de alimente și băuturi alcoolice, mai ales după perioada de post îndelungat.

Specialiștii avertizează că excesele alimentare – în special consumul de carne de porc și preparate tradiționale precum tobă, cârnați, caltaboș, șuncă, maioneze, dulciuri și alte alimente greu digerabile – pot conduce la afecțiuni grave, precum:

dispepsii gastro-intestinale,

crize de ulcer,

acutizarea colecistopatiilor cronice,

pancreatite acute,

infarct miocardic.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, cetățenii sunt sfătuiți să achiziționeze produse alimentare exclusiv din surse autorizate sanitar-veterinar, aflate în termenul de garanție. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la apariția unor afecțiuni precum:

toxiinfecții alimentare,

salmoneloze (în special prin utilizarea ouălor de rață la maioneze și creme),

trichineloză (prin consumul de carne de porc netestată trichineloscopic).

De asemenea, persoanele care aleg să petreacă sărbătorile în unități de alimentație publică sunt îndemnate să evite consumul preparatelor care prezintă aspect, miros sau gust neplăcut.

Asigurarea asistenței medicale de urgență în județul Bacău

Menționăm că, pe toată perioada Sărbătorilor de Iarnă, asistența medicală de urgență prespitalicească și spitalicească va fi asigurată 24 de ore din 24, pentru toate specialitățile medico-chirurgicale și stomatologice, prin următoarele structuri:

Spitale publice – activitate permanentă:

Spitalul Județean de Urgență Bacău – Unitatea de Primiri Urgențe, tel. 0234.511.065

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău – Camera de gardă, tel. 0234.512.223

Spitalul Municipal de Urgență Moinești – Compartiment Primiri Urgențe, tel. 0234.362.520

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Luca” Onești – Compartiment Primiri Urgențe, tel. 0234.314.389

Spitalul Orășenesc Buhuşi – Compartiment Primiri Urgențe, tel. 0234.262.220

Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești – Camera de gardă, tel. 0234.374.215

Serviciul de Ambulanță Județean Bacău funcționează în regim permanent și poate fi solicitat pentru urgențe medico-chirurgicale prin Numărul Unic de Apeluri de Urgență 112.

Centrele de Permanență vor asigura asistență medicală de urgență după următorul program:

zile lucrătoare: 15.00 – 08.00

sâmbăta, duminica și sărbători legale: 08.00 – 08.00

Centre funcționale:

Centrul de Permanență Ghimeș–Palanca

Centrul de Permanență Stănișești

Centrul de Permanență Agăș–Cotumba

Centrul de Permanență Moinești

Centrul de Permanență Slănic Moldova

Centrul de Permanență Pârjol

Totodată, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău asigură serviciu de permanență la numărul de telefon 0729.300.130.

Autoritățile sanitare recomandă populației moderație, prudență și responsabilitate, pentru a se bucura de Sărbători în siguranță și cu sănătate.