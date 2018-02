A venit și acel moment mult-așteptat și îndelung proorocit de unii economiști: momentul în care Bitcoinul o ia pe panta descendentă, refuzând să mai urce la nesfârșit în graficele băieților deștepți care prosteau lumea că povestea va mai dura. De fapt, cum ar putea valora 19.000 de dolari ceva ce a fost estimat, cândva, la doar 10 cenți? În condițiile în care vorbim de ceva ce nu există material și care, luat separat de sistem, nu folosește la nimic, nu e o resursă pe cale de dispariție, ba, mai mult, se poate produce relativ ușor, cu echipamentul adecvat și cu niște cheltuieli energetice oarecare. Până la urmă, Bitcoinul nu a fost decât o altă schemă Ponzi, numai bună de jefuit proștii. O altă bulă speculativă în era banilor creați din nimic. Ni se tot repetă obsesiv că trăim în Capitalism, dar ce mai este capitalist în zilele noastre? Băncile creează bani din nimic – celebra afacere a rezervelor fracționare -, bani pe care-i dau cu împrumut. Când debitorii nu pot returna banii, iar creditele neperformante amenință însăși existența băncii, intervine Statul. O măsură, să recunoaștem, care nu are nicio legătură cu ideologia capitalistă. Iar Statul spune că, pentru a salva instituția de credit, trebuie injectați bani publici. Sau dacă nu mai există bani publici disponibili, banca poate confisca depozitele pentru a se salva. Sunt vremuri în care evoluția burselor nu mai are nicio legătură cu economia. “Ignorați Piața de Capital, economia o duce bine”, titra săptămâna trecută New York Times. Bursele au scăzut brusc deși Ministerul american al muncii anunța că în ianuarie au fost create 200.000 de noi locuri de muncă, iar Federal Reserve estima o creștere a PIB-ului de 4%. Cândva, în capitalismul clasic, Bursele erau indicatori ai economiei. Astăzi, când trăim în epoca unui capitalism speculativ, Bursele sunt doar instrumente de câștiguri rapide, care nu mai au nicio legătură cu menirea lor inițială, aceea de a finanța economia. Au devenit doar un soi de loterii aranjate, în care unii fraieri își bagă banii sperând să câștige potul cel mare, iar băieții deștepți fac cărțile și adună banii. 0 SHARES Share Tweet

