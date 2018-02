Serele deținute de Primăria Bacău ocupau 12 hectare iar aici se produceau răsaduri de flori și arbuști care se plantau în oraș. Lăsate în paragină de fosta administrație, serele vor fi dministrate de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A 1 of 13 FOTO: SSPM Bacău 3 SHARES Share Tweet

