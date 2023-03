Cum a primit un băcăuan 24 de ani de închisoare pentru că a făcut plăți cu un card găsit

Tribunalul Bacău a emis o decizie importantă în data de 24 martie 2023, condamnând trei persoane pentru infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Conform informațiilor disponibile, o femeie și doi bărbați au primit pedepse cuprinse între un an și trei luni de închisoare cu suspendare și 24 de ani și 2 luni de închisoare, scrie adevărul.ro.

Infractorii au fost descoperiți în urma plângerii formulate de un bărbat care a pierdut un card bancar, în vara anului 2020. Femeia care a găsit cardul a început să facă achiziții prin sistemul „contactless”, iar ulterior acesta a ajuns în posesia soțului ei și apoi la un alt bărbat care a efectuat plăți frauduloase.

În total s-au făcut plăți ilegale de 3.637 de lei.

Anchetatorii au reușit să identifice autorii și să adune probe care să demonstreze vinovăția acestora. După ce a analizat toate probele prezentate de procurori, instanța a emis o condamnare record pentru cei trei infractori, care au primit pedepse de închisoare, după cum urmează: doi dintre ei au primit un an și 8 luni, respectiv un an și 3 luni de închisoare cu suspendare. Al treilea, care avea deja mai multe condamnări în trecut pentru diverse infracțiuni, primit 3 ani de închisoare pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod frauduloase și un an închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic. Instanța a contopit pedepsele pe care le primise anterior bărbatul, iar în final a rezultat o pedeapsă de 24 de ani şi 2 luni.

Este important de menționat faptul că decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată la instanța superioară.