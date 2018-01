Iată un nou exemplu care demonstrează felul în care acțiunile cu care ne-am obișnuit creează un viitor pe măsură. Sunteți invitat la un grătar și un pahar de vin de către un prieten, ca să sărbătoriți ziua de 5 iulie. “Este cumva o glumă?” Eu zic că nu! E sărbătoare și pe 5 iulie. Când vrem noi. Vine și George, Anca și…toată gașca. Pe gazdă nu o puteți refuza pentru că inevitabil se va supăra și prin urmare acceptați. La toate evenimentele de până acum pe care le-a organizat, v-ați simțit „presat”, gazdei nescăpându-i nici un prilej să vă îndestuleze. “Da, dar ne-a plăcut! Ce tort, ce plăcinte! Delicioase!” Pe măsură ce vă apropiați de locuința acestuia nu vă puteți gândi la altceva decât la felul în care, la ultima petrecere dată, ați rămas cu o durere de cap îngrozitoare care a durat aproape două zile.”Da, dar vinul a fost bun!” Un disconfort total creat cu bună știință. Că doar nu v-a pus nimeni pistolul la tâmplă! S-a întâmplat ceea ce dumneavoastră ați permis să se întâmple. N-aveți nici o îndoială! Un simplu grătar stropit cu un pahar de vin s-a transformat într-un adevărat festin, sărbătoare alimentară. Concluzia…? O zi în aparență fericită atrage după sine disconfortul următoarelor trei. Dată fiind atitudinea dumneavoastră, v-ați fi așteptat ca lucrurile să se întâmple altfel? Orice răspuns ați da aici, să știți că este o soluție pentru cel mai important obiectiv: SĂNĂTATEA. Analizați-vă puțin sănătatea. Situația în care vă aflați acum este rezultatul direct al obiceiurilor și acțiunilor personale. Nu vă simțiți bine? Aveți burtă? Vă mișcați cu greutate? Somnul nu este odihnitor? Sunteți iritat mai tot timpul?…Clar, stați rău cu sănătatea! Devine evident că, dacă ne schimbăm obiceiurile, schimbăm și starea de sănătate. Cum puteți face acest lucru? Începeți prin a vă alege ceea ce vă doriți în viață. Trebuie să traversați cu rapiditate perioada de indecizie asupra desprinderii de această viață haotică și plină de nemulțumiri. Cel mai important pas din întregul drum parcurs este momentul în care conștientizați importanța sănătății în viața dumneavoastră. Când totul este clar, nimic nu vă va sta în cale pentru a atrage orice doriți sau chiar ceva mai bun. Gândirea conștientă este foarte importantă. A vă limpezi mintea înseamnă ca întreaga ființă să-și dorească același lucru. Voința și dăruirea trebuie să fie într-un tandem continuu și permanent. Această armonie se concretizează în viața noastră printr-un comportament moderat, guvernat de starea de calm mental, un program riguros de alimentație și odihnă, eliberat de orice excese, o mentalitate bazată pe înțelepciune, încredere în sine și respect. Viața nu are cum să ți se schimbe dacă gândești într-un fel și acționezi diferit. Combinația de gânduri și acțiuni întreprinse trebuie să ducă la obținerea sănătății și frumuseții mult dorite. Dacă ne concentrăm asupra scuzelor, vom atrage și mai multe blocaje. Cei mai mulți dintre noi au trecut pe pilot automat. Pur și simplu nu au înțeles că pot prelua controlul. Cunoașterea propriilor dorințe vă este de ajutor pentru a vă îndrepta cursul vieții în direcția în care că doriți. Este greu de înțeles? Atunci imaginați-vă un cuib de viespi. Nu sună bine. Știu! Loc periculos, primejdios, societate plină de discordie și răutate…Nimic bun! Exact ca în alimentația noastră. Organismul nostru este bombardat cu preparate fără valoare nutritivă, dar explodând de calorii goale (hot-dog, hamburger, shaorma, gogoși, plăcinte…), în loc de apă preferăm băuturile tip cola, sucuri industriale pline de E-uri și calorii, energizante și să nu mai vorbim de alcool, nicotină și cafeaua în exces. Acest mod de a ne hrăni duce invariabil la supraponderabilitate, obezitate și boală. Sănătatea evoluează în funcție de direcția în care acționăm. Cu cât stăm mai departe de „cuibul de viespi”, cu atât șansele noastre sunt mai mari. În ziua de astăzi suntem din ce în ce mai ispitiți de tot felul de alimente îmbietoare. Pentru a câștiga bătălia împotriva bolilor cronice trebuie să punem punct exceselor de orice fel. Și să fim selectivi. Se impune să adoptăm o dietă mai simplă și mai naturală. O astfel de alimentație este alcătuită dintr-o varietate de alimente consumate într-o stare cât mai apropiată de cea naturală, pregătite cât mai corect, cu foarte puțin ulei, grăsimi, zahăr și sare. Consumați fructe și legume proaspete de sezon, alimente integrale nerafinate, asociați corect alimentele pentru o digestie sănătoasă și nu uitați să alternați perioada de activitate cu cea de odihnă. Modul în care vă alimentați, faceți mișcare, vă odihniți și vă alegeți anturajul trebuie să fie un act responsabil care va fi păstrat pentru tot restul vieții. Trebuie să vă concentrați și să luați în serios această problemă. La început este mai greu, dar treptat totul devine simplu…Tot mai simplu! Să revin la povestea de început în care personajul principal poate fi oricare dintre noi. Cu toții am trăit momente de sărbătoare alimentară măcar o dată. După toate cele spuse, conștientizați unde ați greșit? Că doar nu este ceva rău să te întâlnești cu prietenii la un grătar. Sau să bei un pahar de vin. Să guști dintr-o prăjitură sau să mănânci o plăcintă. Nu, nu la asta mă refer! A, da, sigur sunteți isteți! Acum răspunsul corect îl știți cu toții. Dar, ceea ce nu știu cei mai mulți oameni este că atunci când facem într-un mod repetitiv aceleași greșeli este grav pentru sănătatea noastră. A doua zi capul ne explodează, durerile abdominale nu încetează și senzația de greață este persistentă. Și spunem imediat: „Nu se va repeta! De astăzi voi fi un om responsabil pentru sănătatea mea. Promit! Să mă fac bine, Doamne! Te rog!” Dar ce s-a întâmplat după două, trei săptămâni? Mai mult ca sigur ați uitat de angajamentele luate. Dar de ce? Ați enunțat ceea ce vă doreați: SĂNĂTATE. Ați avut cele mai bune intenții. De ce nu le-ați respectat? De ce nu ați continuat să faceți ceea ce știați că este benefic pentru sănătatea dumneavoastră? Cum de s-au întâmplat toate acestea? Pentru că ați fost slab și nu v-ați impus voința. Așa ați ratat “magia” angajamentului. Când ni se întâmplă ceva rău în urma acțiunilor noastre spunem că nu vom mai repeta acel lucru și ne rugăm să trecem cu bine peste. Când ni se întâmplă ceva pozitiv, ne exprimăm recunoștința sau bucuria. Așa trecem prin viață în așteptarea sănătății mult dorite. Ceea ce vă sugerez eu, în schimb, este să preluați controlul și să inversați procesul. În loc să creați o ocazie de a vă simți rău, faceți totul bine încă de la început. Începe chiar acum! Ți se oferă o nouă șansă! Carmen Barcan, terapeut

