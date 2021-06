Despre Fundația YANA – You Are Not Alone – România, cititorii „Deșteptarea” au aflat încă de acum aproape zece ani, când, în comuna Nicolae Bălcescu, au fost inaugurate două centre de zi destinate copiilor aflați în dificultate. Finanțările au fost asigurate în procent de 90 % de companii și organizații din Liechtenstein (Sika România, una dintre principalele companii de pe piaţa de materiale chimice de construcţii, membră a concerului elveţian Sika AG, Hoval, Industrie & Finanzkontor Vaduz, Fundația Medicor ș.a.). În prezent, Fundația administrează trei astfel de edificii: centrul de zi „Casa Aurora” de la Luncani, „Casa Heidi” și „Casa YANA”, ambele la Nicolae Bălcescu. Aici, 130 de copii pe care viața i-a răsfățat mai puțin beneficiază, după programul școlar, de recreere și un prânz cald, dar și de jocuri educaționale ori de activități pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, îngrijire personală, socializare, consiliere psihologică de grup și individuală, îndrumare școlară și profesională etc. Bucătăria în care este preparată masa caldă pentru copii este nou construită, cu sprijinul financiar al Medicor Liechtenstein și echipată cu ajutorul AFIR. Copiii primesc inclusiv o bursă pentru a-și achita abonamentul la transport, în felul acesta fiind încurajați să continuie școala. Toate acestea, inițiate în scopul prevenirii abandonului școlar și familial, precum și instituționalizarea copiilor. Centrele de zi le dispun atât de spații pentru realizarea temelor, de o cameră multifuncțională pentru diferite activități sau o sufragerie, cât și de locuri de joacă exterioare, precum și diverse materiale și echipamente pentru dezvoltarea cognitivă și psiho-motorie. Beneficiarii acestor așezăminte provin din familii defavorizate (familii sărace, numeroase, familii monoparentale) sau din rândul copiilor ai căror părinți nu pot oferi condiții minime de creștere și dezvoltare armonioasă (șomeri, bolnavi cronici, cu simptome de alcoolism, slăbiciune și așa mai departe).

„Ziua Copilului” este ziua fiecărui copil

Inimosul colectiv de la YANA și-a arătat permanent generozitatea, derulând mai multe activități destinate sprijinirii micuților cu nevoi, de la noi. Cum era de așteptat, nu a fost uitată, în niciun chip, nici cea mai importantă zi din viețile copiilor – 1 iunie. „În centrele de zi ale Fundației YANA, se povestește deja despre cum a fost sărbătoarea de «Ziua Copilului» sau se fac planuri pentru ca acest eveniment să fie trăit cu bucurie de micii sau mai marii sărbătoriți. Echipele noastre au croit proiecte de activitate, din care nu lipsesc binefacerea și generozitatea mai multor oameni de afaceri locali”, ne dezvăluie Gabriela Mateiu, managerul Fundației YANA. Astfel, profitând cumva de vremea bună, echipa centrului de zi „Casa YANA” a scos copiii la o plimbare, la Insula de Agrement. Astfel, simțindu-se mai răsfățați ca de obicei, cu toții au petrecut câteva ore în lumea lor, a inocenței, după un an dificil, cu școala online, cu reguli de prevenție care le-au solicitat toată atenția. Toată „Insula” a fost a lor, copiii putându-se mișca nestingheriți, în voie. Și cei mari s-au bucurat de răsfăț, unul pe măsura lor, fetele și băieții fiind pentru o zi clienții unui barber & beauty salon local. „Copiii de la «Casa Aurora» vor petrece o zi într-un parc de distracție. Aceasta e și răsplata pentru osteneala lor în atelierul de icoane, realizat la îndemnul și cu ajutorul părintelui paroh din Luncani. La Casa «Heidi», copiilor li se pregătesc activități distractive și bunătăți”, au mai dezvăluit reprezentanții Fundației.

Implicați în formarea … viitorului

Unul dintre proiectele implementate de Fundația YANA este cel denumit sugestiv „Formăm Viitorul!”. Derulat în parteneriat cu Fundația „Sfântul Ioan Calabria” din Răcăciuni și Asociația „Favor” din Filipeni, proiectul presupune desfășurarea de activități în comunele Nicolae Bălcescu, Mărgineni, Răcăciuni și Filipeni, precum și în municipiul Roman, județul Neamț. Sunt alocate, în total, peste 1,3 milioane de euro, cea mai mare parte a banilor fiind asigurați din fonduri nerambursabile norvegiene, diferența venind de la statul român. Prin acest proiect, programat să se desfășoare în perioada noiembrie 2020 – aprilie 2023, se dorește sprijinirea copiilor, dar și a familiilor și comunităților defavorizate. Astfel, 945 de copii și tineri din comunitățile implicate, cu vârste între 6 și 24 de ani, își vor dezvolta abilitățile și aptitudinile personale și sociale, primind, totodată, sprijin în realizarea activităților școlare. În plus, 100 de cadre didactice vor parcurge un program de formare și vor primi suport pentru implementarea noilor cunoștințe asimilate, în vreme ce 250 de părinți vor participa la activități comune cu copiii, profesorii și alți membri ai comunităților vizate.

Comunități diferite, aceleași probleme.

Potrivit reprezentanților Fundației YANA, problemele întâmpinate în cele cinci comunități sunt foarte asemănătoare, deși sunt zone și medii diferite ale județului Bacău și Neamț. „Acest proiect s-a născut din dorința de a interveni cât mai eficient în problemele și realitățile cu care ne întâlnim, zi de zi, organizațiile non-guvernamentale care activează în sfera serviciilor sociale și educaționale oferite copiilor. Chiar dacă sunt zone și comunități diferite, problemele identificate, nevoile sociale și educaționale ale copiilor și realitățile sociale sunt la fel, în fiecare localitate: deficiențe educaționale, marginalizare socială și educațională și discriminare în rândul copiilor, de orice natură”, au precizat reprezentanții Fundației YANA. Noutatea este că proiectul vizează întreaga comunitate, mergându-se către identificarea, împreună, a cauzelor care au generat fenomenul abandonului școlar. Astfel, sunt implicați nu doar copiii, ci și părinții, alături de autoritățile locale și alți parteneri locali. Se pune accent pe combaterea consumului de alcool, dar și pe implicarea autorităților în monitorizarea fenomenelor de violență și promovarea educației sexuale și de sănătate. Totodată, se încearcă introducerea noilor tehnologii ca mijloace de predare moderne, oferirea de sprijin cadrelor didactice sau implicarea părinților în activități comune cu elevii și cadrele didactice. „Educația este cheia scăpării din cercul vicios al sărăciei. Dar, de una singură, școala nu poate garanta nimănui o viață reușită, iar fără educație, șansele de a reuși sunt mai mici. E nevoie de o comunitate întreagă să educi un copil. Încă mai sunt copii care, deseori, murdari și desculți, analfabeți funcționali, ca unii dintre părinții lor, de la vârste fragede nu mai au nicio speranță pentru o viață mai decentă”, explică Gabriela Mateiu, managerul Fundației YANA.

De la educație financiară la activități practice în bucătărie

Neobosiți, mereu cu idei inovatoare, membrii echipei de la YANA au construit un „Magazin al hărniciei”, un proiect prin care copiii dobândesc noțiuni de educație financiară. Copiii sunt stimulați, în fiecare lună, cu tot soiul de surprize, premii și mici bunuri, acumulând puncte prin participarea la activități, respectarea regulamentelor interne și îndeplinirea responsabilităților zilnice de igienă și deprinderi de viață independentă. Astfel, micuții pot alege singuri ce vor să cumpere, folosind punctele acumulate. Proiectul se desfășoară pe parcursul unui an școlar. „Artiștii în bucătărie” este un alt proiect, de data asta conceput pentru a educa beneficiarii în privința sănătății alimentației, prin participarea la activități practice în atelierele de gătit, decorare și servire a mesei. Din păcate, pentru o perioadă, în scopul prevenirii și reducerii riscului de îmbolnăvire, acest proiect a fost suspendat, urmând a fi reluat de îndată ce condițiile sanitare vor permite.

În schimb, la Școala de vară 2020 – ediția „PandeMIX”, beneficiarii YANA, organizați în grupuri mici, evident, respectând măsurile de prevenire specifice stării de alertă, au participat la mai multe activități, cu accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și recreere. „Această experiență a adăugat abilități precum lucrul în echipă, cooperarea, stabilirea obiectivelor, creativitatea, abilitățile de comunicare și negociere, rezolvarea eficientă a conflictelor, abilitățile organizaționale, dezvoltarea abilităților de conducere a echipei. Având în vedere dificultățile cu care se confruntă copiii în timpul cursurilor online, o săptămână în Școala de vară a fost dedicată digitalizării”, au subliniat reprezentanții YANA.

Proiectul „Curtea noastră”, desfășurat pe tot parcursul anului școlar, în special toamna și primăvara, este o altă activitate prin care inițiatorii și-au propus să le dezvolte copiilor abilități practice prin îngrijirea propriului spațiu, a curții centrelor de zi și a echipamentelor de joacă, precum și utilizarea instrumentelor de lucru. În plus, s-a dorit și crearea unui sentiment de competență și recunoaștere a meritelor, prin desfășurarea de activități cu rezultate ușor vizibile. Astfel, copiii au fost implicați în activități de autogestionare, amenajare a spațiilor și întreținerea curții și a spațiilor verzi din jurul centrului de zi. Rezultatele vizibile ale acestor activități reprezintă spațiul bine organizat al centrelor de zi, instrumentele de lucru folosite în curte și plantele sau florile în ghivece, care înfrumusețează centrele pe tot parcursul anului.

Școala online, provocarea momentului

„Școala online de la YANA” a început cu închiderea școlilor, de la începutul lunii noiembrie 2020 și a durat până la începutul lunii februarie 2021. În toate aceste luni, centrele de zi au asigurat participarea copiilor la orele școlare, oferind spațiu, asistență tehnică și monitorizare în timpul orelor de curs. „Nevoile identificate în familii au fost lipsa utilităților (electricitate, conexiune la internet, lipsa semnalului de internet în zonă), lipsa dispozitivelor tehnologice sau incapacitatea părinților de a-și monitoriza și ajuta copiii în timpul orelor”, au observat specialiștii YANA. Pentru aceasta, au fost achiziționate căști și s-au modificat programul și planificarea activităților specialiștilor, facilitând astfel accesul copiilor la cursuri. Ca peste tot în țară, la început, problema inițială a fost absența tabletelor. Prin urmare, Fundația a achiziționat mai multe astfel de dispozitive. Apoi, au intervenit alte neajunsuri, cum ar fi lipsa pe tablete a aplicațiilor necesare școlii online, precum și diversitatea platformelor utilizate pentru conectarea la cursuri, astfel încât copiii au avut nevoie de sprijin permanent de la specialiști pentru a rămâne conectați.

„Școala pentru părinți” este dedicată beneficiarilor indirecți ai centrelor de zi – părinților sau tutorilor copiilor înscriși în programul centrelor de zi. Prin acest proiect, se dorește optimizarea și dezvoltarea abilităților parentale ale părinților care au copii înscriși în centrul de zi. Astfel, se urmărește atât ​​reducerea stresului părintesc, asimilarea de noi stiluri parentale sau conștientizarea schimbărilor în dezvoltarea copiilor, cât și conștientizarea impactului psihologic al violenței domestice, identificarea nevoilor copiilor în funcție de vârsta lor, consolidarea relației părinte-copil, promovarea dialogului și a disciplinei pozitive în relația părinte-copil etc. Din păcate, din cauza măsurilor impuse de situația de urgență și, ulterior, de situația de alertă, a avut loc o singură întâlnire cu părinții, în fiecare centru de zi, la începutul lunii martie 2020.

„Generații – Centrul Comunității” este un proiect pe care Fundația YANA îl derulează din septembrie 2019 până în iulie 2021, în colaborare cu Fundația Regală Margareta a României și cu Fundația Comunitară Bacău. „Acest proiect începe de la conceptul intergenerațional prin care energia copiilor și experiența vârstnicilor fac echipă bună, rezultând o comunitate mai puternică în care nu există discriminare, ci respect, iar copiii din programul centrului de zi pot găsi la vârstnici căldura bunicilor, lecții din experiența lor, construind împreună povești de viață”, explică managerul Fundației YANA. Metoda utilizată este „un senior adoptă unul sau mai mulți copii” pe care îl/îi urmărește constant, venind astfel în ajutorul educatorului. Astfel, beneficiarii, împreună cu specialiști și voluntari seniori, desfășoară activități în ateliere de dezvoltare cognitivă / educativă, creație, dezvoltarea abilităților de viață, recreere și socializare.

În fine, „Calendarul de ADVENT” este un proiect care a avut loc în timpul Adventului (în calendarul romano-catolic, perioada celor patru săptămâni de dinaintea Crăciunului) și a vizat copiii din toate centrele de zi. În această perioadă, beneficiarii au fost implicați în pregătirile pentru sărbătorirea Crăciunului. „Astfel, copiii au fost atrași în activități care dezvoltă abilități sociale și emoționale, cultivarea interesului și dezvoltarea cunoștințelor legate de sărbătoarea Crăciunului și de particularitățile culturii și tradițiilor noastre, promovând empatia și generozitatea, prin acțiuni practice pentru a stimula participarea și implicarea în grup și experimentarea beneficiilor actelor de bunătate, prin încurajarea practicării lor în viața de zi cu zi”, încheie Gabriela Mateiu, managerul Fundației YANA.

Împreună, la bine și la greu, în vremuri pandemice

Numai anul trecut, Fundația YANA a avut grijă de 142 de copii în centrele de zi, asigurând, printre altele, 14.700 de porții de mâncare. Totodată, au fost asigurate peste 1.250 de ore de terapie ocupațională, alte 700 de ore de logopedie și la fel de multe ore de kinetoterapie etc. Mai mult, 30 de familii au primit sprijin financiar pentru ca micuții lor să își poată continua studiile în licee sau în școli profesionale. În plus, părinții sau alți reprezentanți legali acestor copii au primit 2.500 de ore de servicii de asistență socială și asistență psihologică. Mai notăm că, în timpul stării de urgență de la debutul pandemiei, familiile celor 100 de copii din centrele de zi au primit pachetele cu alimente și produse de igienă, împreună cu alte sute de familii din mai multe sate din județ. Nu în ultimul rând, Fundația YANA, în colaborare cu Fundația Regală Margareta a României, din mai până în august 2020, s-a îngrijit și de 65 de persoane în vârstă bolnave și singure, din aria rurală a comunităților Nicolae Bălcescu și Mărgineni. Timp de patru luni, în contextul crizei pandemice, aceștia au primit sprijin financiar și ajutoare de urgență (produse alimentare și de igienă). Toate aceste acte de binefacere nu s-ar fi putut realiza fără eforturile celor 22 de angajați care formează echipa YANA(de la asistenți sociali, psihologi, terapeuți, la educatori, mediatori sociali și îngrijitori), alături de implicarea activă a 54 de voluntari în centrele de zi, inclusiv 7, la seniori. Nu trebuie uitați, nicicum, partenerii pe care Fundația i-a avut în tot acest an, de la primăriile și consiile locale ale comunelor Nicolae Bălcescu și Mărgineni, școlile locale, colegiile din Bacău din care provin voluntarii Fundației, Universitatea din Bacău sau Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, până la Fundația Regală Margareta a României, Fundația Comunitară Bacău, Fundația „Sfântul Ioan Calabria” Răcăciuni, Asociația „Favor” din Filipeni, precum și CIM (Cabinet Medical Individual) Dr. Cancel Anton și Cabinet Dr. Marcelin Trifescu.