Cu insectele pe masă

De când s-a auzit că Uniunea Europeană a declarat comestibile unele insecte și unele larve, i-am văzut pe mulți români strâmbând din nas. Nu pentru că și-ar fi amintit de vreun damf de ploșniță „domestică” sau de câmp, ci pentru că în obiceiurile noastre culinare nu s-a auzit până acum de asemenea „delicatese”.

Pentru a ne liniști, unii comentatori au venit cu informații de genul „Stați liniștiți, și până acum am îngurgitat asemenea insecte făcute praf și puse inclusiv în băuturile răcoritoare și nu numai!”. Uite că nu am știut de aceasta și am plescăit de plăcere după câte o dușcă de suc, fără consecințe medicale ulterior. Îmi aduc, însă, aminte cum un cititor al ziarului la care lucram, în Bacău, a venit la redacție cu o sticlă de suc în care era, murat, un biet șoricel. Poftim „insectă”!

Ba, unii au lansat în eterul internetului și alte vești, de exemplu că produsele din Mexic conțin deja destule cantități de praf de insecte sau că studenții unei facultăți din Iași au și preparat o pâine cu un anumit procent de „făină de insecte”, pe care acum o testează pe piață.

De ce să nu recunosc și că i-am auzit pe unii că nu s-ar da deoparte de la o masă cu produse care conțin asemenea făinuri din viermele galben de făină, din lăcusta călătoare, din greierele de casă și din gândacul de făină. Fie la ei asemenea festin, dar parcă în ziua de astăzi mai știi ce mănânci?

Ei, uite, că la noi se propun acum măsuri și în acest sens. Adică, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a făcut public un proiect de ordin prin care cei care pun în vânzare, inclusiv de la distanță, produse alimentare care conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi la nivel european să fie obligați să informeze consumatorii și să prezinte produsele într-un stand/secțiune separat/ă.

Așadar, în magazine vom putea vedea cozi la produsele cu insecte și ne vom uita, cel puțin la început, curioși la cei care le pun în coșurile de cumpărături.

Eu unul mă bucur că prin măsura propusă de ANPC vom fi, cum se spune, „cu insectele pe masă”, evident, nu cum stau muștele vara sau chiar și câte un gândac de bucătărie, ci cu nevinovatele produse alimentare pe care ori le gustăm ori le dăm la oparte.