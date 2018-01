În perioada de pregătire, lidera Diviziei A, CSM Bacău va disputa amicale exclusiv cu formații din primul eșalon Lidera Diviziei A la handbal masculin, CSM Bacău ia pulsul Ligii Zimbrilor. Acolo unde își dorește să evolueze din sezonul viitor. Deocamdată, contactele „csmeilor” cu zimbrii se limitează la meciurile amicale. Până la startul returului, handbaliștii băcăuani vor susține jocuri-test exclusiv cu formații din prima ligă. Din acest motiv, antrenorul Gabi Armanu a decis ca reluarea antrenamentelor să se facă în devans. Pe 8 ianuarie în loc de 15. „Cum Liga Zimbrilor se va relua pe 1 februarie, dacă ne începeam pregătirile pe 15 ianuarie, riscăm să nu putem disputa prea multe jocuri cu formații din primul eșalon. Interesul nostru este să avem amicale cât mai tari, care să ne pregătească pentru saltul pe care dorim să-l facem din vară încolo”, a explicat Armanu. Seria întâlnirilor de verificare va începe cu o „dublă” contra celor de la HC Vaslui. Pe 21 ianuarie în deplasare, pe 23 acasă. Va urma un turneu la Timișoara, acolo unde, alături de gazdele de la Poli este așteptată și o formație belgrădeană. CSM Bacău își va continua confruntările cu zimbrii și după 1 februarie. Printre adversari figurează Poli Iași, CSU Suceava și, posibil, fosta victimă a „csmeilor” din Cupa României, Dunărea Călărași. „Am discutat cu Adi Petrea și am stabilit ca, în funcție de programul lor, să jucăm măcar un meci cu ei”, a precizat Gabi Armanu. În aprilie, atunci când Liga Zimbrilor va lua pauză două săptămâni, băcăuanii intenționează să bifeze alte două amicale „high level”. Unul cu lidera Steaua București și unul cu HC Dobrogea Sud Constanța. „Repet, vrem să fim cât mai bine pregătiți. Din acest motiv, vom încerca să antamăm încă din primele luni ale anului achizițiile pentru sezonul viitor”, a spus tehnicianul „csmeilor”. 27

puncte (maximum posibil) are CSM Bacău la finalul turului, cu șase în plus față de a doua clasată, HC Buzău 2012. 4

martie este data la care se va relua campionatul Diviziei A, în prima etapă a returului, CSM Bacău urmând să întâlnească Botoșaniul. 2

partide oficiale cu echipe din Liga Zimbrilor a susținut în acest sezon CSM Bacău. Ambele au fost în Cupa României: 32-31 cu Dunarea Călărași și 22-27 cu Poli Timișoara 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.