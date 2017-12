Halterofilul Ionuț Ilie a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului de la CSM Bacău. El a fost urmat în Top 10 de Alexandru Novac și de Alice Halmac Clubul sportiv al Primăriei Bacău și-a premiat aseară cei mai buni sportivi ai anului. Și nu doar cei mai buni sportivi. La Gala desfășurată la ”Green Parc”, CSM Bacău a ținut să recompenseze și eforturile antrenorilor, colaboratorilor, dar și ale mascotei clubului, „csmeul” Bako. Mai puternic chiar și decât Bako s-a dovedit însă halterofilul Ionuț Ilie, cel care a ocupat în 2017 locul 4 la stilul „smuls” și locul 5 la „aruncat” în cadrul Europenelor de Seniori desfășurate în Croația, la Split. Cu astfel de rezultate, Ionuț Ilie nu putea fi decât „csmeul csmeilor”. Și, implicit, nu se putea situa altundeva decât pe primul loc în Top 10. Elevul lui George Călin a fost secondat în ierarhia de final de an de atletul Alexandru Novac, multiplu campion național de aruncări și de o altă halterofilă, Alice Halmac, dublă vice-campioană europeană de juniori. „Este dificil de alcătuit un top de final de an, atunci când există o concurență acerbă. Din fericire, acest mediu concurențial este cât se poate de stimulativ pentru un club sportiv, iar rezultatele realizate de CSM Bacău în 2017 o dovedesc pe deplin”, a declarat directorul „csmeilor”, Adrian Gavriliu. Pe lângă performerii din Top 10, Gavriliu a oferit premii si micuțului judoka Rareș Galea („i s-a descoperit în sânge virusul ippon”), atletei Petronela Simiuc, aflată acum în SUA, „veteranului” atletismului băcăuan, Martin Benchea-Joca și căpitanului echipei de fotbal a clubului, Bogdan Bucur. „Sperăm ca în 2018 să ridicăm ștacheta”, a concluzionat Adrian Gavriliu. Top 10 CSM Bacău 2017 1. Ionuț Ilie -haltere.

2. Alexandru Novac- atletism (dublă legitimare CSM- SCM Bacău).

3. Alice Halmac- haltere.

4. Alberto Biro- box (dublă legitimare CSM- SCM Bacău).

5. Marius Radu- înot.

6. Denis Mihai- lupte (dublă legitimare CSM- CSȘ Bacău) si Costel Juncu- lupte.

7. Diana Volf- atletism (dublă legitimare CSM- CSȘ Bacău) și Sebastian Ursache -atletism.

8. Marius Vlad- tir cu arcul și Ștefan Cremene- judo.

9. Dragoș Hanțaru- handbal.

10. Rareș Drugă- înot și Florin Asmarandei- atletism.

