CSM Bacău, antrenament comun pe „Athletic Park”

Finalul lui 2025 a marcat deschiderea „Athletic Park”, un proiect de infrastructură sportivă unic la nivel național rezervat atât sportivilor de mare performanță, cât și amatorilor de mișcare.

Iar începutul lui 2026 i-a găsit pe cei mai reprezentativi sportivi ai CSM Bacău prezenți, alături de antrenorii lor, la o ședință de pregătire comună desfășurată pe baza sportivă realizată de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu Consiliul Local.

Astfel, atleții Ramona Verman, Federica Apostol, Delia Aștefănoaie, Alexandru Soare și săritorul de la mare înălțime Constantin Popovici s-au aflat miercuri, 14 ianuarie, pe „Athletic Park” împreună cu antrenorii Aura Balaban, Teodora Jercălău, Mihaela Melinte, Dragoș Constantin Cremene și Adrian Gavriliu.

Din lotul „CSMeilor” au lipsit halterofila Cosmina Pană și luptătorul Denis Mihai, ambii convocați la loturile naționale și judoka Andrei Buga, învoit din rațiuni de ordin școlar. În ciuda temperaturii scăzute, modul în care delegația sportivă a „CSMeilor” s-a prezentat la această ședință de pregătire a avut ca notă dominantă voia bună.

„Acest antrenament comun are două substraturi. Pe de o parte, punctează începutul de an competițional, iar pe de altă parte reprezintă un mod de a încuraja băcăuanii să vină pe Athletic Park pentru a face sport, a face mișcare.

Din acest motiv, l-am invitat la acest antrenament și pe deputatul Adrian Popa, care, pe lângă faptul că a fost mereu alături de sportivii noștri, este un autentic exemplu în ceea ce privește pasiunea pentru alergare.

Avem convingerea că prin deschiderea Athletic Park se va crea o emulație din punct de vedere sportiv atât în rândul copiilor, cât și a persoanelor cu vârste mai mult sau mai puțin înaintate”, a declarat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu.