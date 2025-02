CSA Travel – de la PASIUNE LA SUCCES!

Descoperă Lumea cu CSA Travel: Excursii, Tabere Școlare dar si Vacanțe de Neuitat!

„Continui proiectul Turism Educațional la care am participat acum peste 13 ani, organizat de către agenția Icar Tours în Iași și în Bacău. În cadrul acestui proiect organizăm tabere și excursii școlare în parteneriat cu cadrele didactice, însoțite de ghizi profesioniști și animatori cu experiență, cu dorința reală de a împărtăși copiilor ce au ei mai bun. Am început cu ani în urmă, atunci când am transformat excursiile și taberele școlare în experiențe pline de bucurie, explorare și învățare prin joc. Pe acest drum al dezvoltării, am construit parteneriate educaționale și avem alături de noi cadre didactice dedicate, ghizi profesioniști, autorizați, animatori implicați și părinți orientați spre DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPIILOR LOR. În acest sens am lansat CATALOGUL de TURISM EDUCAȚIONAL, catalog care are și o sectiune dedicată Bacăului, unde propunem tururi ghidate – „Bacăul La Pas” și „Povestea Județului Bacau”, ne-a spus Alina Hongu, administrator CSA Travel Bacău, la lansare Catologului de Turism Educațional care a avut loc la sfîrșitul săptămânii trecute în cadrul Târgului de Turism de la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Vacanțe…la cheie

Agenția CSA Travel are o echipă profesionistă, cu experiență în domeniu și orientată către nevoile turiștilor. „Din punctul nostru de vedere, în domeniul serviciilor, „OMUL” face diferența. Turismul reprezintă un exemplu clar în acest sens: două agenții pot vinde același circuit, dar ghidul, consultanța oferită și flexibilitatea în relația cu turistul sunt cele care fac diferența. Astfel reusim să contruim VACANȚLE de VIS personalizate pentru ai noștri turiști-prieteni. Agenția are un portofoliu bogat în servicii precum: bilete de avion, turism de afaceri, sejururi, city breaks, croaziere, cazări, asigurări, închirieri auto”, a mai spus Alina Hongu care i-a invitat pe băcăuani să descopere noul CATALOG DE TURISM EDUCAȚIONAL.

Noul Catalog de Turism Educațional

„Acest catalog vă oferă o gamă variată de tabere și excursii educaționale, atât interne, cât și externe, care combină învățarea cu relaxarea, pentru a crea experiențe memorabile pentru elevi. Fiecare program este gândit să fie o adevărată aventură, plină de activități recreative, jocuri interactive și provocări care încurajează spiritul de echipă și dezvoltarea personală.

Prin jocuri de grup, drumeții, sporturi, ateliere creative, quiz game-uri, „povești” și „secrete” dezvăluite cu meșteșug, TABERELE CSA Travel oferă echilibrul optim între educație și distracție și constituie reale OPORTUNITĂȚI DE SOCIALIZARE și ÎNVĂȚARE. De asemenea, pentru reușita acestor tabere, ne-am concentrat pe cel mai important aspect al dezvoltării umane: MODELE UMANE CARE SĂ INSPIRE!

TURISMUL POATE FI UNA DINTRE CELE MAI BUNE FORME DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ!

Astfel, cu CSA Travel, excursiile și taberele sunt adevărate călătorii educaționale”, a explicat Alina Hongu.

În plus, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor și dorințelor specifice și firești ale fiecărui grup, CSA Travel personalizează programele turistice, propunând noi trasee și circuite, noi tabere tematice, excursii de 1,2, sau 3 zile, sau vacanțe educaționale internaționale.

CSA Travel oferă printre cele mai bune:

– Tabere Școlare Interne – Apuseni, Hunedoara, Sâmbăta de Sus, Maramureș, Brașov, Bucovina, Durău

– Tabere și Circuite Școlare Externe cu autocarul dar și cu avionul (unele cu plecare din Bacău): Barcelona, Roma, Paris, Instambul, Milano, Capitalele Imperiale

– Excursii Școlare Interne de 1,2 și 3 zile

Nou!

„Ca și noutate, pentru anul acesta sunt CIRCUITELE CSA Travel – cu autocarul și avionul pentru adulți și familii – programe adaptate familiilor cu copii!

Vă invităm la sediul agentiei de pe Str. Ana Ipatescu nr. 3 (lateral de Piața Centrală către Catedrala Catolică) pentru SEJURURI, CIRCUITE, BILETE DE AVION.

ÎMPREUNĂ, povestea CSA Travel merge mai departe!”

Cu drag și prețuire, ECHIPA CSA Travel