Se spune că românii se pricep la de toate, mai ales la fotbal și la politică. De câțiva ani însă, a mai apărut o categorie de cunoscători. Cei pricepuți în turism. Și încep să-ți explice unde au fost, ce au făcut și ce frumos este, apoi îți recomandă sau chiar te împing de la spate, fără să-ți cunoască gusturile.Totuși, experințele negative pe care mulți dintre noi le-au avut în concediile luate la nimereală, ne-au dovedit că agențiile de turism rămân baza pentru un concediu fără peripeții. Ce se mai întâmplă în agențiile moderne de turism aflăm de la Alina Hongu, manager CSA Travel Bacău, o agenție care propune foarte multe variante și strategii ingenioase.

-CSA Travel, o agenție nouă în Bacău. Vă percep drept o agenție modernă și foarte aproape de clienți. Când s-a născut pasiunea ta pentru turism?

– Într-adevăr. Este o agenție nouă, dar cu personal cu experiență în domeniu. Practic, noi activitatea am început-o prin 2016, dar eu lucrez în turism încă din 2007, înainte de a-mi termina studiile în acest domeniu. Practic mi-am început activitatea la Icar Tur Iași, sub mentoratul lui Florin Barhălescu, unde am putut să particip la implementarea și dezvoltarea mai multor proiecte, cel mai important fiind cel de turism educațional.

-Revenind în prezent, chiar ați dezvoltat acest concept de turism educațional prin CSA Travel.

-Pe timp de vară este activitatea noastră principală și vorbim despre excursii și tabere școlare. Este o nișă prin care agenția noastră se diferențiază față de celelalte. Excursia școlară organizată în cadrul CSA Travel înseamnă transport, cazare și masă, servicii pe care le oferă oricare altă agenție, fără nicio problemă. Noi, pe lângă toate acestea, avem însoțitor de grup prin persoana unui ghid autorizat care se ocupă de desfășurarea programului de la plecarea grupului și până la sosire. Iar noi, ca agenție, dorim să alegem latura educațională a excursiilor, nu doar latura de divertisment. De aceea le îmbinăm pentru că suntem conștienți că trebuie să existe un echilibru între cele două.

-Cum obțineți acest echilibru?

-Toate obiectivele turistice sunt prezentate înainte în autocar, o prezentare adaptată nivelului vârstei sau caracteristicilor grupului. Nu facem o prezentare istorică de două ore unor copii de clasa a II-a. Iar la obiectiv beneficiem de prezentarea de specialitate. De exemplu, la Brașov începem de fiecare dată cu prezentarea obiectivului Prima Școală Românească, unde avem parte de o lecție de istorie, de artă și cultură, toate combinate.

-Totuși, cum v-a venit această idee, să vă adresați acestei categorii?

-Există la nivel național multe tabere de engleză pe care le organizează diverși profesori. O parte dintre ei au fost încântați de excursiile școlare pe care le organizăm și atunci au venit cu ideea de tabere. Există astfel de agenții din București care se adresau și cadrelor didactice din județul Bacău. Dar acestora le-a fost mult mai ușor să organizeze astfel de programe cu o agenție locală, unde responsabilitatea este către agenție.

-Ce tabere sunt în desfășurare în acest moment?

-În diferite zone ale țării. Avem două grupuri în Maramureș, în Săcel și Ocna Șugatag, unde copiii intră în contact cu meșterii locali. Aspectul cel mai important din punctul meu de vedere al acestei tabere, pe lângă jocurile recreative, cele sportive, ateliere de creație care se desfășoară și sunt incluse în program cu animatori din partea agenției și ghid autorizat, includ aceste vizite la meșteri care le explică efectiv cum sculptează, cum pictează, cum este confecționat un clop, cum funcționează o moară de apă ș.a., lucruri pe care, în cadrul unui muzeu clasic, nu le pot vizualiza. Tot în programul de Maramureș trebuie amintită vizita la Muzeul Satului Maramureșan în aer liber, unde le este explicată copiilor semnificația semnelor de pe poarta maramureșeană, simbolistica aceasta, să înțeleagă că nu este o simplă sculptură și atât. Și multe alte elemente specifice.

-În ce alte zone mai organizați tabere?

-În Bucovina. Mai avem în desfășurare o tabără pe Valea Oltului, în zona Horezu, cu ateliere de olărit, cu peștera Lotrișor, cu zona Călimănești-Căciulata, Curtea de Argeș sau Cozia. La toate acestea se adaugă Târgu-Jiu unde vedem lucrările lui Brâncuși sau zona castelelor de poveste din Valea Zânelor. Apoi putem vorbi de Brașov unde avem tabere de echitație. Deci, taberele noastre sunt tematice. Poate vă imaginați că este scump, dar nu este așa. Aspectul cel mai important legat de taberele pe care le organizăm constă în faptul că autocarul este pentru grup pe toată perioada taberei. În consecință programul nostru se adaptează. În funcție de condițiile meteo sau de alți factori, având autocarul tot timpul la dispoziție ne putem face programul cum vrem. În zona Brașovului mergem și vizităm și rezervația de urși de la Zărnești, care este foarte interesantă pentru copii. Și pentru că am amintit la început de Bucovina, să vă spunem că acolo avem ateliere de încondeiat ouă, ne plimbăm cu Mocănița-Țulca din zona Moldovița, facem plimbări și cu căruța, cu care mergem să vizităm o stână și multe, multe altele.

-Am vorbit mult despre tabără. Sunt mulți cei care văd acest gen de activități ca pe cele care existau în urmă cu foarte mulți ani. Sunt diferențe față de acele timpuri?

-Nu mai sunt taberele de altădată. Eu le-aș fi denumit altfel pentru că nu este tabăra clasică. Vorbim de unități de cazare, în general pensiuni de trei și patru margarete. Acestea sunt cu o capacitate maximă de 50 de locuri și ne permit să fie rezervate doar pentru grupul nostru. Un alt aspect prin care ne diferențiem de celelalte tabere este legat de numărul de copii. În altele vorbim de 200-300 de copii deodată, dar taberele noastre sunt individualizate, particularizate pe fiecare grup. Mergem cu un singur autocar de 50 de locuri și merg copii de la două sau trei clase de la aceeași școală.

-Cum este perceput acest proiect?

-Oamenii sunt încântați. Sunt părinți care vin să-și trimită copiii de două sau de trei ori cu noi. Și trebuie să spun că nu am promovat aceste activități la nivel individual, ci la nivelul instituțiilor școlare, cu aprobările și documentele necesare. Vorbim despre o agenție de turism licențiată și cu tabere aprobate de către instituțiile școlare.

-Unul dintre cele mai importante aspecte este cel financiar. Puteți să ne spuneți informativ un preț pentru o astfel de tabără?

-Sigur. Este vorba de cinci nopți de cazare, șase zile, transport cu autocarul și pensiune completă, la care se adaugă activitățile enumerate, vorbim de ghid turistic și animatori pentru fiecare grup. Tarifele încep de la 1.150 de lei. Trebuie subliniat că sunt multe servicii și multe persoane angrenate în toate activitățile.

-Am vorbit despre acest segment, al taberelor. Ce alte servicii mai oferă CSA Travel Bacău?

-La noi puteți găsi bilete de avion, sejururi, circuite, city-break-uri, dar și programe taylor-made, adică programe personalizate.

-Băcăuanii au prins gustul vacanțelor. Dumneavoastră, ca agenție, ce recomandări ați putea face din acest punct de vedere?

-Sezonul acesta a fost clar influențat de emiterea tichetelor de vacanță și se simte un imbold la nivelul turismului intern, dar care a adus și ceva probleme, în sensul că sunt suprasolicitări în anumite stațiuni. Astfel au apărut și unele discuții între specialiștii din turism care spun că ar fi bine ca aceste tichete să se adreseze pentru extra-sezon, pentru că oricum în august litoralul românesc era plin iar acum este suprasaturat. Efectiv nu mai sunt disponibilități pentru persoanele care mergeau în vacanță în această perioadă. Nu mai vorbim de pensiuni, acolo unde nu mai găsești locuri până în septembrie. Dincolo de acestea, putem vorbi de clasicul sejur bulgăresc de all inclusive care reprezintă raportul calitate-preț cel mai avantajos, mai ales pentru familiști. Sigur, se vorbește de scăderea de calitate a serviciilor bulgărești, dar, în ceea ce mă privește, eu când vând un hotel pe care nu-l cunosc, nu-l vând până în momentul în care nu aflu părerea partenerului bulgar. Mie îmi place să prezint obiectiv atât serviciile incluse, cât și hotelul. Oricum, turistul mai are o latură de documentare personală sau de verificare a informațiilor oferite de către mine, după care are loc luarea deciziei finale. Nu pot să spun că recomand, dar cu siguranță prezint corect informațiile despre fiecare destinație sau locație. La noi, produsul este personalizat în funcție de preferințele și caracteristicile turistului și cred că în asta constă reușita…

-Se vorbește foarte mult de turismul on-line. Afectează acesta activitatea agențiilor de turism?

-Aș putea să spun că nu mai există termenul de agent de turism. S-a observat clar creșterea on-line-ului și toată lumea întreabă de ce mai este nevoie de agenția de turism. Pentru că este nevoie de consultanță. Una este să-ți cumperi o vacanță on-line și să te iei după niște recenzii, care pot fi subiective, și alta să o iei din agenție unde îți sunt oferite toate informațiile de la o persoană autorizată, care are toate informațiile corecte despre vacanța pe care ți-o dorești.

Echipa CSA Travel

O echipă în adevăratul sens al cuvântului. Trei prieteni devotați turismului. Suntem un colectiv, tânăr și cu experiență. Echipa este formată din Alina Hongu – manager agenție, Ioana Budău – agent de turism și Mihaela Răspăpoi – ghid și coordonator tabere.

Doritorii pot găsi agenția pe str. Războieni bl.11, sc. A, ap. 4, vis-a-vis de Ateneu.