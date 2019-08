Depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism fără permis

La data de 18 august a.c., o patrulă de poliţie din cadrul Poliţiei Buhuşi au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani, care conducea un autoturism pe raza comunei Racova fără permis de conducere.

Bărbatul a prezentat poliţiştilor o dovadă de reţinere a unui permis de conducere provizoriu emis de autorităţile britanice, document ce nu îi conferă dreptul de a conduce autovehicule în România.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

Au condus autoturismul sub influenţa alcoolului

La data de 18 august a.c., polițiști din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat în flagrant un tânăr de 25 de ani, din comuna Roşiori, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Un bărbat din Moineşti a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, sub influenţa alcoolului.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Cercetat de poliţişti pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat

La data de 17 august a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat în trafic, un conducător auto, în vârstă de 20 de ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism având permisul de conducere suspendat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.