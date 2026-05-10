Cristina Breahnă-Pravăț, la hramul din Sărata: Credința și unitatea păstrează vie moștenirea spirituală a comunității

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a participat duminică la sărbătoarea hramului Bisericii „Sfânta Fecioară Maria de la Fatima” din satul Sărata, eveniment marcat prin Sfânta Liturghie și binecuvântarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare ale lăcașului de cult.

În mesajul transmis cu această ocazie, șefa administrației județene a evidențiat importanța spirituală a comunității din Sărata și rolul pe care credința și unitatea îl au în păstrarea valorilor locale.

„Sărata poartă cu demnitate memoria unei personalități exemplare – părintele martir Dumitru Matei Sandu, fiu al acestor locuri, model de curaj, credință și sacrificiu. Procesul său de beatificare reprezintă nu doar o recunoaștere a martiriului său, ci și o mărturie vie despre puterea credinței în fața suferinței și a nedreptății”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț.

La eveniment a fost prezent și PS Petru Sescu, a cărui participare a fost descrisă de președinta CJ Bacău drept „o adevărată binecuvântare și un semn al apropierii Bisericii de oameni”.

Totodată, Cristina Breahnă-Pravăț a apreciat implicarea administrației locale și a comunității în susținerea proiectelor religioase și culturale din comună, adresând mulțumiri primarului Irina Argatu pentru sprijinul acordat consolidării relațiilor dintre comunitățile ortodoxe și catolice.

Un mesaj de apreciere a fost transmis și părintelui paroh Laurențiu Luca, pentru contribuția la modernizarea și înfrumusețarea bisericii din Sărata, proiect realizat cu sprijinul credincioșilor și al autorităților locale.

„Puterea unei comunități stă în credință, unitate și în oamenii care păstrează vie legătura dintre trecut, prezent și viitor”, a mai transmis președinta Consiliului Județean Bacău.