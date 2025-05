Vad minti inflacarate care isi inchipuie ca stiu ce camioane sunt in tranzit si care nu.

Pe scurt, stai potolit, niciun sofer in tranzit nu intra in oras. Insa, ce sa vezi, cine face transport poate sa mai aiba descarcare / incarcare si in Bacau. Pentru asta trebuie sa intre in oras, ca nu te duci tu in parcare sa vii repede cu 2 paleti de mere la piata…

Cei 10 km de ocolit pe centura sunt mai economicosi si ca bani si ca timp decat traversatul orasului cu semafoare.

