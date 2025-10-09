Creștere a cazurilor de infecții respiratorii în județul Bacău – două cazuri confirmate de gripă tip B

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a transmis, printr-un comunicat de presă, situația afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025.

Potrivit datelor raportate, în județ au fost înregistrate 1869 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.), dintre care 53 de persoane au necesitat internare. Cele mai afectate grupe de vârstă au fost copiii între 5 și 14 ani (580 de cazuri) și cei între 2 și 4 ani (379 de cazuri).

În ceea ce privește pneumoniile și bronhopneumoniile, au fost raportate 260 de cazuri, dintre care 59 de pacienți au fost internați. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupele de vârstă 5–14 ani și peste 65 de ani.

DSP Bacău precizează că până la această dată au fost confirmate două cazuri de gripă tip B, unul la grupa de vârstă 2–4 ani, iar celălalt la o persoană de peste 65 de ani.

De asemenea, instituția informează că, de la debutul campaniei de vaccinare antigripală, în data de 1 septembrie 2025, și până în prezent, 5415 persoane din județul Bacău au fost imunizate împotriva gripei sezoniere.

Reprezentanții DSP reamintesc că vaccinul gripal este disponibil în farmacii, fiind eliberat gratuit pentru categoriile de populație vulnerabile, conform prevederilor legale – respectiv copii cu vârsta de peste 6 luni, persoane peste 65 de ani, gravide, persoane cu boli cronice și personal medical.

Autoritățile recomandă populației respectarea măsurilor de igienă personală, evitarea aglomerațiilor și prezentarea la medic la primele semne de boală respiratorie.