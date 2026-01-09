Creștere a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul Bacău

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău anunță o creștere semnificativă a numărului de afecțiuni respiratorii și cazuri de gripă la nivelul județului, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Potrivit datelor oficiale, în intervalul menționat s-au înregistrat 1.627 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 24 au necesitat internare. Cele mai multe cazuri au fost raportate în rândul copiilor și adulților activi, dar îmbolnăviri au apărut în toate grupele de vârstă.

De asemenea, DSP Bacău raportează 226 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 56 de pacienți internați, în special din rândul persoanelor vârstnice. Nu au fost înregistrate decese asociate acestor afecțiuni în perioada analizată.

În ceea ce privește gripa, 456 de cazuri noi au fost confirmate într-o singură săptămână. De la începutul sezonului rece și până în prezent, în județul Bacău s-au înregistrat 1.135 de cazuri de gripă tip B, cele mai multe la copiii cu vârste între 0 și 14 ani.

Reprezentanții DSP precizează că, începând cu 1 septembrie 2025, un număr de 36.058 de persoane au fost vaccinate antigripal în județ, prin intermediul medicilor de familie.

Autoritățile sanitare recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii și vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din grupele de risc.

DSP Bacău va continua monitorizarea evoluției situației epidemiologice și va informa publicul în mod constant.