Creștere a afecțiunilor respiratorii în județul Bacău: un caz nou de gripă tip A și peste 2.000 de îmbolnăviri în ultima săptămână

În intervalul 17–23 noiembrie 2025, Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat o creștere semnificativă a afecțiunilor respiratorii la nivelul județului, totalizând 1.747 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.) și 276 de pneumonii și bronhopneumonii.

Cele mai afectate categorii de vârstă au fost copiii și adolescenții. Categoria 5–14 ani a înregistrat cel mai mare număr de îmbolnăviri: 520 de cazuri de infecții respiratorii și 61 de pneumonii. De asemenea, la copiii între 0–1 an s-au raportat 190 de cazuri de infecții respiratorii și 29 de pneumonii.

Au fost necesare 44 de internări în cazul infecțiilor respiratorii și 15 internări în cazul pneumoniilor. În perioada analizată nu au fost înregistrate decese asociate acestor afecțiuni.

Evoluția cazurilor de gripă

Săptămâna 17–23 noiembrie a adus și un caz nou de gripă tip A, iar de la începutul sezonului s-au înregistrat 14 cazuri de gripă tip B, distribuite astfel:

0–1 an: 2 cazuri

2–4 ani: 1 caz

5–14 ani: 3 cazuri

15–49 ani: 4 cazuri

50–64 ani: 2 cazuri

peste 65 de ani: 2 cazuri

Situația vaccinării antigripale

Până la data de 1 septembrie 2025 și până în prezent, medicii de familie din județ au vaccinat 32.357 de persoane împotriva gripei sezoniere. Vaccinul este disponibil în continuare în farmacii, pe baza prescripției medicilor de familie, pentru categoriile populaționale eligibile la compensare 100%.

Autoritățile sanitare recomandă populației să respecte măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor în sezonul rece, să evite automedicația și să se prezinte la medic în cazul apariției simptomelor respiratorii persistente sau severe.