Mikado home boutique dăruiește crâmpeie de frumos în magazinul amenajat în incinta Centrului Comercial Junior. Managerii magazinului cred cu tărie că un cadou înseamnă o amintire! Magazinul combină stilul shabby chic cu modernismul, stilul retro cu stilul vintage, decorul boem cu cel natural. Motto-ul magazinului este: Să alegi cu grijă și să oferi cu dragoste!

Cadourile deosebite pot face diferența atunci când vrem să transmitem emoție. Dacă suntem în căutare de cadouri sau de idei, soluția salvatoare poate veni de la Mikado home boutique, un magazin de cadouri, dichisit, pe care îl găsiți în incinta Centrului Comercial Junior, la etaj (în dreapta). Aici, îi găsiți oricând așteptându-vă cu zâmbetul pe buze, pe Irina Doloi și Dorin Moldovan, oameni de afaceri și parteneri în viața de zi cu zi. Cei doi au gândit împreună povestea Mikado și tot împreună au pus bazele acestui proiect. Magazinul pe care îl gestionează găzduiește decorațiuni vintage și obiecte de mobilier pentru living, bucătărie și grădină, ce pot servi cu ușurință drept cadouri pentru persoanele dragi sau vă poate satisface o dorință personală.

“Mikado home boutique este acel loc mult râvnit plasat dincolo de vremuri și de grabă. Cu toții devenim agitați când trebuie să facem cadouri. Ne trec prin cap tot felul de idei… Asta pentru că ne pasă, pentru că vrem să oferim ceva diferit. Și pentru că noi ne implicăm, avem grijă să alegem pentru tine cadouri speciale pentru bărbați, femei sau copii, potrivite ocaziei sau celui căruia vrei să îi oferi un cadou care să vorbească în numele tău! Pentru că noi apreciem stilul și eleganța, cu siguranță veți face o surpriză plăcută și veți dărui zâmbete atunci când oferiți un cadou. Odată ales, te ajutăm să îl transformi în ceva memorabil prin personalizarea împachetării”, declară Irina Doloi.

Povestea Mikado

Proiectul Mikado home boutique a devenit realitate în urmă cu patru ani, atunci când, Irina Doloi și Dorin Moldovan au călătorit în Italia și au descoperit un boutique de care s-au îndrăgostit. L-au vizitat și au cumpărat o mulțime de lucruri astel încât la plecare a trebuit să suplimenteze numărul de bagaje pe care îl aveau cu ei. După acea vacanță, cei doi parteneri au rămas cu gândul la decorațiunile pe care le-au descoperit în Italia. Pe unele dintre ele și le doreau în continuare, iar când le-au căutat în țară nu le-au găsit. Atunci s-au decis să deschidă o afacere de profil care să aducă ceva nou pe piață.

“Am pornit magazinul cu ideea de a aduce doar ce ne place nouă. Ce am cumpăra noi și nu am găsi în altă parte! După 3 ani, încă ne luptăm cu ideile altora în ceea ce privește gama de produse, doar pentru că sunt peste tot în altă parte. Nu de puține ori am fost nevoiți să returnăm produsele pe care le primeam (fără să le cerem) pentru că nu se potrivesc stilului nostru. Noi am creat un spațiu desprins de cotidian, cu o atmosferă de calm, frumos și autentic, genul de magazin unde ai cu cine sta de vorbă, unde ai parte de sfaturi și idei și unde găsești lucruri pe care nu le vezi oriunde”, spune Dorin Moldovan.

Shabby chic

Magazinul combină stilul shabby chic cu modernismul, stilul retro cu stilul vintage, decorul boem cu cel natural. Stilul shabby chic a apărut în Marea Britanie în anii ‘80 și presupunea restaurarea obiectelor vechi, dar de bun gust. Acest stil combină culorile pastelate din Provence sau tonurile de albastru specifice Greciei, cu bunul gust rustic englezesc care impune o oarecare temperare. Nuanțele țipătoare, considerate agresive și vulgare au fost eliminate sau moderate, de aici și tonurile pastelate de la roz prăfuit, la bleu, bej și crem specifice acestui stil.

“Când am deschis boutique-ul, acest stil nu se regăsea decât în foarte puține magazine din țară. Mulți clienți ne spuneau că aceste obiecte le-au mai văzut doar în străinătate. Și se bucurau că pot să își decoreze casa cu astfel de produse speciale. Acum venim mereu cu proiecte noi și idei care să ne scoată din banal. Nu este suficient doar să înșiri niște produse pe rafturi, trebuie să ai și creativitatea să le valorifici, să le arăți utilitatea, să le combini pentru a crea diversitate și mai ales să dovedești că pot fi încorporate în designul unei case. Și idei avem destule!”, declară Irina Doloi.

Familia Mikado

Magazinul Mikado home boutique este ca o familie. Pentru manageri nu este doar o afacere, ci mult mai mult. Cei doi antreprenori au creat afacerea în sprijinul celor fără idei, ca o soluție perfectă pentru cei ce știu deja ce caută. Înainte de orice, Mikado încearcă să ofere clienților ceea ce au ei nevoie. Se cunosc, primesc sfaturi și vând ce li se potrivește. Dorin Moldovan spune că tocmai acest lucru îi diferențiază de restul comercianților, faptul că vânzătorul este în aceeași tabără cu potențialul client, nu pe partea opusă.

“Am deschis magazinul în anul 2015 și de atunci am progresat foarte mult. După 3 ani am reușit să avem contracte exclusive pe Bacău, cu distribuitori pe care noi i-am căutat sau care ne-au găsit pe noi. Suntem mereu în căutarea unor noi decorațiuni și colaboratori”, adaugă Dorin Moldovan.

Cadouri personalizate

Dorin Moldovan o completează pe partenera lui și spune că un cadou personalizat îl ajută pe cumparător să transmită mesajul dorit destinatarului. Avantajul unui cadou personalizat este că gestul nu va fi uitat niciodată, iar în felul acesta un simplu obiect se transformă într-un moment plin de emoție. Dorin Moldovan spune că scopul celor de la Mikado este să facă un moment memorabil din primirea și oferirea unui cadou! În magazin, cadourile sunt aranjate pe criterii pentru ca vizitatorii să le poată găsi cu ușurință. Dacă aveți de făcut un cadou unei persoane, dispuneți de un buget fix și știți deja ce fel de cadou doriți să oferiți, tot ce rămâne de făcut este să alegeți metoda de prezentare.

“Noi creăm modele unicat de împachetat, dar în același timp le oferim clienților posibilitatea de a experimenta această artă. Clientul poate alege tipul de cadou dorit, materialul, modelul, tema și accesoriile care să completeze cadoul. În felul acesta, te dedici personalizării lui! Dacă produsele noastre vă atrag și doriți să aflați mai multe despre cum puteți amenaja un interior pentru a-i oferi personalitate sau dacă sunteți pur și simplu nehotărâți în alegerea unui cadou pentru cei dragi, ne găsiți la Junior”, declară Dorin Moldovan

Clienții fideli îi inspiră pe Irina și Dorin să meargă mai departe. Încurajările vin de cele mai multe ori de la clienți. Din când în când apar oameni care îi laudă, care intră în magazin să se relaxeze căutând cadoul perfect sau, pur și simplu să-și bucure privirea cu frumosul. Magazinul are clienți fideli care vin periodic să cumpere sau să împacheteze cadouri. Băcăuanii pot găsi aici produse în funcție de sezon. Vara, magazinul este aranjat pentru nunți, în perioada septembrie-octombrie magazinul aduce produse pentru Halloween, din noiembrie și până în ianuarie se găsesc produse pentru sărbătorile de iarnă, iar în primăvară se schimbă iar tema. Prețurile sunt accesibile, iar vânzătorii au la ei zâmbetul atât de căutat de clienți.

Magazinul Mikado home boutique este situat în Bacău pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, la etajul Centrului Comercial Junior, este deschis de luni până vineri între orele 9.00-19.00, sâmbăta între 9.00-15.00, iar duminica între 9.00-13.00. Mikado este prezent și pe facebook, loc în care apar mereu noutăți și promoții.