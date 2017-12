Colegiul Naţional „Ferdinand I” a participat, pentru al patrulea an consecutiv, la proiectul european „Christmas Tree Decoration Exchange”, organizat de Centrul „Europe Direct” Wrexham, Ţara Galilor. Proiectul invită elevii să confecţioneze decoraţiuni de Crăciun, care sunt apoi trimise la școlile partenere din alte țări europene. Astfel, elevii din clasele a II-a B, a VI-a B și a VII-a A, coordonaţi de prof. Nicoleta Nistor, prof. Liliana Puiu, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu și prof. dr. Nicoleta Zărnescu, au confecţionat decoraţiuni de Crăciun, care au fost trimise la şcolile din Austria, Belgia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Marea Britanie, Portugalia, Scoţia şi Spania. Bradul de Crăciun, împodobit cu decoraţiunile primite de la şcolile partenere, precum şi expoziţia „Christmas Tree Decoration Exchange 2017”, pot fi admirate pe holul principal al colegiului. Sărbătorile de iarnă au fost un bun prilej și pentru elevii de la clasa a VI-a B, alături de cei ai Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan”, clasa a VII-a E, de a continua colaborarea în cadrul proiectului educativ „Prietenia Sărbătorilor”, pentru derularea unor activităţi culturale şi educative specifice sărbătorilor de iarnă şi apropierii Sfintei Sărbători de Crăciun. Coordonaţi de profesoarele Nicoleta Nistor și Lăcrămioara Bordeianu, în colaborare cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, aceștia au fost pentru câteva ceasuri Moş Crăciun pentru 59 de elevi de la Școala Gimnazială „Mihail Andrei” din Buhuşi. Activitatea de voluntariat şi caritate „Fii și tu Moş Crăciun!” a reprezentat o modalitate de a-şi arăta emoţia, omenia, căldura sufletească şi bucuria de a dărui cadouri copiilor nevoiaşi. Desfăşurată într-o atmosferă caldă, primitoare, acţiunea caritabilă a încălzit sufletele şi i-a încântat atât pe elevii “Moş Crăciun”, cât şi pe colegii lor. Copiii au prezentat și un program artistic de colinde în limbile română şi engleză. 0 SHARES Share Tweet

