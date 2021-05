Anul acesta, campania „Coșulețul de Paște”, organizata de Asociația BronxPeople, a ajuns la cea de-a IX-a ediție. În ciuda condițiilor epidemiologice actuale, a situației dificile în care ne aflam și a distanțării sociale, acest proiect a adunat oameni din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, care au vrut ca, de sărbători, să fie aproape de copiii și de familiile nevoiașe printr-un cadou dulce sau un pachet de alimente. Mai mult decât produse alimentare și dulciuri, inițiativa asociației a vrut să unească oameni, să le aduca aminte ce înseamnă să oferi lumina și speranță celor din jur, să le înlăture teama și să întarească legăturile dintre noi.

În cadrul campaniei, care s-a încheiat în Vinerea Mare, s-au distribuit 369 de pungi cu dulciuri și 118 pachete cu alimente, care au mers către familii sarace și copii din Zemeș, Holt, Mărgineni, Izvorul Berheciului, Traian, Lilieci, Hemeiuș, Adjud și Bacău, către copiii de la Fundația Victorine Ledieu Onești, ASAE Oituz și Asociația Copii în Sânul Familiei Hârja, către Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilitați „Casa Lumina” Comanești, către Centrul de Îngrijiri Paliative pentru Copii Bacau și către Adapostul de zi și de noapte pentru copiii străzii „Morcoveață”. Pe lângă sprijinul persoanelor fizice, a oamenilor care au dat viață acestei inițiative prin sufletul, deschiderea și dorința de a sprijini din ceea ce au o familie, un copil sau un batrân, proiectul a fost susținut și de iSimba Invest, de Auchan Bacău, de APF Bacau, de Mc Packing, de Brothers of Rock, care au venit în ajutorul asociației BronxPeople fie cu produse alimentare și dulciuri, fie cu materiale de împachetat și chiar voluntari pentru distribuirea pachetelor.

„Nu credeam că vor fi atât de mulți oameni care să ni se alăture. Dar la această ediție, mai mult ca niciodată, am simțit cât de mulți ne sunt aproape, apreciază ceea ce suntem și construim și ne sprijină. Am primit donații pentru pachete chiar și de peste hotare, de la prieteni vechi, care au vrut să facă sărbătorile cuiva mai frumoase. Și ceea ce am reușit să facem cu siguranță a contat și a schimbat ceva… Acum ceva timp, am întâlnit o tânară într-un impas, într-un centru social de ocrotire, căreia i-am oferit flori de 8 martie, într-o campanie… Nu ne-a uitat și anul ăsta ne-a oferit un cadou pentru Centrul Familial Maria Bronx, care, după cum știți, se află în insuficiență de fonduri… Bucuria cu care ne-a contactat mi-a umplut sufletul… La început, nu știam cum vom reuși să ducem aceasta inițiativă la capăt, dar era și este în continuare nevoie de noi. Trebuia sa se întâmple… Pot doar sa va mulțumesc, prieteni dragi, oameni frumoși, care ne-ați sprijinit și ne sprijiniți constant în ceea ce facem! Sunt recunoscator că v-am cunoscut, sunt mândru ca m-ați ajutat, sunt mândru și ca i-am avut ca sprijin pe copiii de la Centrul Familial Maria Bronx, care au pregătit pachetele cu alimente ți ne-au ajutat la distribuit, oferind atât de multă caldură, empatie și grijă sufletelor cărora le-au oferit în dar pachetele! Sarbatori binecuvântate tuturor!”, a declarat Daniel Zodian, președintele onorific al Asociația BronxPeople.