Cosmin Necula, primarul băcăuanilor în ultimii patru ani, s-a născut, a crescut și muncit în și pentru municipiul Bacău. Absolvent de Drept, cu un Master în Drept Internațional Privat, și-a dedicat viața profesională administrației publice, câștigând experiență în Prefectura Bacău și Guvernul României pentru ca, mai apoi, să reprezinte Bacăul în Parlament, ca deputat. Este, a fost și rămâne un politician de stânga, pentru care oamenii, familia și credința în Dumnezeu sunt pe primul loc.

Îi plac ciclismul și drumețiile pe munte, și folosește orice moment liber pentru a-l petrece cu fiul său David, în vârstă de 10 ani. Pune o pâine pe masa familiei la propriu, fiind pasionat de frământatul și coptul pâinii artizanale, pe care o prepară aproape în fiecare weekend.

Cosmin Necula este numărul 1 pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Municipiului Bacău.

Bacău: de la stagnare la schimbare

Bacăul s-a transformat major în ultimii patru ani, după o perioadă îndelungată de stagnare. Nu a fost o perioadă ușoară: o moștenire dezastruoasă a administrației de dreapta, schimbările de guverne de la București, care au blocat finanțarea pentru oraș, și nenorocirea pandemiei COVID-19 au pus probleme majore administrației conduse de Cosmin Necula. Dar nu au oprit transformarea promisă și realizată în cei patru ani trecuți de la alegerile din 2016.

Problemele aduse de pandemie au dovedit cât de importante au fost și sunt investițiile în sănătate. După un efort imens al Primarului Cosmin Necula, trei nivele ale Spitalului Municipal, etajele 4 și 5, cât și parterul spitalului, au fost finalizate și complet echipate cu aparatură medicală și pot prelua în condiții optime, până la 153 de pacienți – cazuri grave și critice de COVID 19. Există 22 de unități ATI, aparate de ventilație, monitoare funcții vitale, defibrilatoare, injectomate, care înseamnă supraviețuirea pacienților.

Tot în acești ani a fost modernizat Spitalul de Pneumoftiziologie, cunoscut băcăuanilor ca Spitalul TBC. Cea mai importantă investiție realizată este staţia de oxigen medical, dar, în plus, au fost finalizate lifturile exterioare, s-au reabilitat saloanele și sălile de mese și se construiesc o spălătorie modernă şi un nou pavilion administrativ, precum și o clădire nouă destinată spitalizărilor de zi.

Educația a fost și ea prioritară, pentru că elevii au nevoie de condiții decente pentru a învăța. În 2017, a fost demarat proiectul de modernizare și dotare completă a tuturor claselor pregătitoare, iar din 2019 au fost incluse în program şi clasele a cincea. Peste 300 de săli de clasă au fost complet modernizate și dotate cu mobilier și echipamente IT. Au fost modernizate și patru săli de sport ale mai multor instituţii de învăţământ – “Colegiul Pedagogic” şi “Colegiul N.V. Karpen”, respectiv şcolile gimnaziale “Sadoveanu” şi “Spiru Haret” – iar anul acesta s-a terminat consolidarea şi reabilitarea completă a sălii de sport de la Liceul Sportiv.

Primăria s-a implicat și în dotarea tuturor cabinetelor medicale şcolare cu echipamente, materiale şi medicamente, astfel încât toate să aibă dotările necesare. În plus, toate cabinetele stomatologice din rețeaua medicală școlară au fost dotate cu scaune stomatologice noi, performante, cu ajutorul cărora se asigură o asistență medicală eficientă și de calitate. Această investiţie s-a realizat pentru prima oară în ultimii 50 de ani, vechile scaune stomatologice nemaifiind schimbate de la înființarea cabinetelor.

În infrastructura rutieră, peste 80 de străzi au fost complet reabilitate și asfaltate, iar pe alte 170 au fost făcute lucrări de reparații și întreținere. A fost realizată reamenjarea în sistem giratoriu a intersecției de la intrarea în oraș (cartierul Șerbănești), investiție care a contribuit foarte mult la fluidizarea traficului, dar și la o siguranță sporită pentru participanții la trafic. În plus, până în 2019 au fost realizate peste 500 de locuri de parcare, cu precădere în zona de sud a orașului, dar și în mai multe zone aglomerate din centru.

Toate parcurile din oraș sunt acum monitorizate video cu peste 60 de camere şi a fost creat un dispecerat în care Poliţia Locală asigură non-stop monitorizarea imaginilor. În acest fel au fost preîntâmpinate și sancționate numeroase infracțiuni. A fost deschis un sediu nou pentru Serviciul de Stare Civilă și un Centru de Informare pentru Cetăţeni, unde sunt înregistrate şi soluţionate digital toate solicitările cetăţenilor. Solicitanţii pot urmări online parcursul rezolvării cererii şi vor primi consultanţă privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, aprobări, etc.

S-a finalizat Insula de Agrement și s-a construit un nou parc – Parcul Făgăraș, iar proiectul Rezerva de Apă, un proiect început în acești patru ani, după ce administrația liberală nu a mișcat nimic în această direcție timp de 12 ani, este aproape finalizat.

Primăria a avut o sarcină extrem de dificilă în momentul de vârf al pandemiei COVID-19, când a trebuit să se descurce cu forțe proprii pentru a asigura spații de cazare medicală, echipamente de protecție și echipamente medicale, dezinfecția spațiilor publice și a blocurilor, montarea dispozitivelor cu dezinfectant în toate scările de bloc, alocând nu mai puțin de 14 milioane lei pentru acestea. Guvernul nu a participat cu nimic la acest efort.

La Baza Letea au fost amenajate spații pentru cazare medicală și tratament, iar astăzi unitatea funcționează drept secție externă a Spitalului de Pneumoftiziologie. Sunt peste 50 de paturi care deservesc pacienții cu forme ușoare ale infecției cu noul coronavirus.

Persoanele vârstnice, cea mai vulnerabilă categorie la efectele infectării cu noul coronavirus, au fost sprijinite prin asigurarea alimentelor de bază și a medicamentelor necesare în timpul în care circulația persoanelor a fost restricționată.

Valoarea tichetului social pentru pensionari a crescut la 150 lei, în acești patru ani, conform promisiunii făcute în 2016, și pot beneficia de acestea pensionarii cu orice tip de pensie.

Fondurile europene au fost și rămân o prioritate a Primăriei conduse de Cosmin Necula. La nivelul lunii mai 2020, valoarea proiectelor europene pentru care Primăria Bacău a primit finanțare era de 57,76 de milioane de euro. Din această sumă, 53 de milioane sunt fonduri nerambursabile. Sunt 19 proiecte aprobate, între care un sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta, modernizarea stațiilor de transport public, mai multe trasee nemotorizate – piste pentru biciclete, pentru pietoni, etc. Mai sunt prevăzute reabilitări de străzi, modernizări de licee și creșe, modernizarea și dotarea Spitalului TBC, un incubator de afaceri pentru tineret și așa mai departe.

Cosmin Necula: Am un singur obiectiv: vreau un Bacău în care copilul meu să fie mândru că trăiește

– Au fost patru ani destul de dificili la Primăria Bacău, ce vă face să candidați din nou?

A fost o perioadă extrem de grea, dar satisfacțiile au fost la nivelul provocărilor. Am găsit, acum patru ani, o situație mult mai grea decât anticipasem când am intrat în Primărie, iar problemele noi nu au încetat să apară, în fiecare zi. Am luptat pentru finanțarea Bacăului și cu guvernele conduse de Liviu Dragnea și cu guvernul liberal al lui Ludovic Orban. Ne-am luptat să-i ținem pe băcăuani sănătoși în vârful pandemiei de COVID-19 și încă o facem. Și cu toate acestea, Bacăul are o altă față după acești patru ani. Avem trei nivele ale Spitalului Municipal sunt operaționale, am investit în Spitalul de Pneumoftiziologie, am modernizat sute de săli de clasă în școli, am asfaltat zeci de străzi și am reparat sute, am dat în folosință Insula de Agrement și Parcul Făgăraș. Aș putea vorbi o zi întreagă despre lucrurile reușite, dar băcăuanii pot vedea singuri și ce am realizat și ce am reușit mai puțin.

Am decis să continui pentru că schimbarea pe care am promis-o acum patru ani s-a dovedit a fi benefică pentru Bacău. E de datoria mea să o duc până la capăt. Iar lucrurile pe care nu le-am putut duce până la capăt mă ambiționează și mai mult. Este datoria mea față de băcăuani să duc la bun sfârșit ce am promis și ce băcăuanii mi-au cerut.

– E mai puțin obișnuit pentru un candidat în campanie electorală să spună că sunt lucruri care nu i-au ieșit chiar așa cum își dorea sau cum a promis.

Eu sunt angajat al băcăuanilor și, dincolo de campania electorală, trebuie să-mi fac treaba de primar. Eu nu vizitez obiective de infrastructură ca să mă laud cu ceea ce aș fi făcut sau cu ceea ce aș face, eu merg acolo la muncă. Rezultatele muncii echipei de la Primărie sunt în oraș, pe teren, le poate vedea și evalua fiecare băcăuan. Meritele reușitelor sunt ale tuturor membrilor echipei, dar responsabilitatea pentru ce nu merge bine îmi revine, ca și datoria să îndrept lucrurile. Nu reușim întotdeauna perfect. Și vă dau un singur exemplu, pe care cei aflați cu adevărat în campanie electorală se grăbesc să-l comenteze în aceste zile: Rezerva de Apă. Am sperat să încheiem acest obiectiv mult mai repede, dar nu am reușit. Problemele tehnice neprevăzute, pandemia care a blocat importurile unor materiale, toate acestea au întârziat lucrările. Dar ele sunt foarte aproape de finalizare și nu cred că a uitat nimeni în Bacău că, înaintea acestor patru ani, administrațiile anterioare nu au făcut absolut nimic pentru a rezolva problema alimentării cu apă a Bacăului.

– Care ar fi prioritățile unui nou mandat?

În primul rând, trebuie să investim în Bacău, în economia acestui oraș, pentru că doar investițiile și dezvoltarea ne pot aduce locuri de muncă bine plătite și pot transforma orașul într-un loc în care copiii și tinerii noștri să-și dorească să-și întemeieze o familie și să-și petreacă viața. Măsura succesului meu va fi dată de mândria pe care copilul meu o va simți trăind în acest oraș.

Investițiile programului nostru merg pe trei direcții principale: avem nevoie de un Bacău Verde, un oraș mai puțin poluat, mai aproape de natură. Asta înseamnă piste pentru biciclete, noi parcuri și spații verzi, străzi destinate exclusiv traficului pietonal, modernizarea falezei de pe malul râului Bistrița pentru promenadă și biciclete, îmbunătățirea calității aerului.

A doua direcție vizează transformarea orașului într-un oraș inteligent, așa numitul Smart City. Acest lucru înseamnă managementul inteligent al traficului, prioritizarea transportului în comun, iluminat inteligent tip Led pentru consum redus de energie, modernizarea stațiilor de transport public, digitalizarea primăriei.

În sfârșit, avem nevoie de investiții în infrastructură, cu continuarea reabilitării străzilor și parcări de reședință moderne, supraetajate. La fel de importantă este construirea unui nou pod peste râul Bistrița, care să permită crearea unei legături între zona Milcov și comuna Letea Veche și care să contribuie la descongestionarea traficului.

– Nimic despre stadion?

Ba da, este în programul nostru construirea unui nou Stadion Municipal. Doar că acest stadion nu poate fi construit fără un concept care să includă crearea unei baze sportive care să producă sport de performanță. Nu putem să ne gândim la un stadion fără a ne gândi cum impulsionăm sportul în Bacău pentru ca tinerii noștri să ajungă să facă performanță. Pentru mine și echipa mea stadionul nu este decât un element al unei strategii de impulsionare a sportului în Bacău, care pleacă de la reabilitarea sălilor de sport, așa cum am făcut-o deja, până la construirea unei baze sportive dedicate sportului de performanță.

– Cum vedeți lupta împotriva corupției?

Cei care mă cunosc știu că nu suport favoritismele și că nu tolerez corupția. Am fost și sunt împotriva baronilor de orice culoare politică. Contracandidații mei arată cu degetul către procesul în care sunt acuzat că aș fi influențat consilierii locali să finanțeze programe sociale. Dar uită să spună că până și legea pe baza căreia a fost construită acuzația s-a modificat între timp, exact pentru a permite autorităților locale să distribuie fondurile către o plajă cât mai largă de beneficiari sociali. Am încredere totală în justiție.

Am două lucruri de care sunt preocupat în mod special. Primul este grija față de cei în vârstă, de părinții și bunicii noștri. Ne-am adus aminte de ei mai ales la vreme de pandemie, când ne-am dat seama cât de vulnerabili și de singuri sunt. Am făcut multe lucruri pentru ei în acești patru ani, am mărit valoarea tichetelor sociale pentru pensionari și le-am făcut eligibile pentru toate tipurile de pensii, am acordat gratuitate pe transportul în comun și am ajutat cu alimente și medicamente pe cei singuri. Dar îmi doresc să continuăm să-i ajutăm, pentru că lor le datorăm tot ceea ce suntem astăzi.

Cel de-al doilea lucru se referă la tineri. Îmi doresc să poată să-și întemeieze un cămin în Bacău, să-și poată crește copiii în condiții decente. De aceea am lansat și programul “O casă pentru fiecare tânăr” – care înseamnă teren gratuit, alocat tinerilor pentru construcția unei locuințe.

Publicat de SC Deșteptarea SA la comanda: PARTIDUL PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Bacău

CMF: 21200010

…………………………………………………………………………………………………………….