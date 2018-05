Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Corina Goranda: Nu vreau să sune nici clișeic și nici pompos, dar da, TMB este acasă. Aici mi-am făcut prieteni, mi-am cunoscut iubirea, am crescut, aici trăiesc și îmi place să trăiesc.

Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

Am fost chemată acum 32 de ani pentru un rol, în Profesorul de franceză, de Tudor Mușatescu, în regia lui Nae Cosmescu (acesta fiind spectacolul meu de debut). Și am rămas!

Care a fost sau este cel mai îndrăgit/incomod rol din cariera ta actoricească?

Fiecare rol în parte mi-a plăcut, m-a enervat, mi-a dat de furcă, mi-a provocat insomnii, dar și satisfacții. În fiecare personaj pe care l-am creat am pus pe cât am putut mai bine picuri de magie și mult drag.

Ce momente de „cumpănă” sau mai puțin plăcute ai întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

În teatru doar cortina este de catifea, am mai spus asta! Munca actorului se înscrie în niște rigori cazone, de aceea, actorul are datoria să mențină pacea sufletelor, dar ca să îți răspund punctual, da! Am avut un moment greu atunci când am aflat că tatăl meu a murit, iar eu jucam într-un sicriu.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi ai schimba ceva?

De ce? Tot ce-am trăit până acum m-a făcut să fiu cea de azi. Îmi place și ce văd în oglinda sufletului, dar și ce văd în „oglindă, oglinjoară”.

Ce îți (mai) dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

Să vadă că am putere, forță, determinare și creativitate. Vreau noi provocări!

Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

Merry Christmas! Așa le urez eu, la ceas aniversar, celor dragi mie

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”