La ședința ordinară a Consiliului Județean din 28 decembrie 2018, senatorul Dragoș Benea a prezentat un bilanț cu ceea ce dumnealui consideră că sunt realizările guvernării locale și centrale. În continuare îmi voi prezenta părerea despre patru dintre punctele prezentate.

1.Domnul Benea anunță cu satisfacție semnarea contractului de execuție pentru centura ocolitoare a Bacăului cu firma Spedition UMB. I-am reamintit domnului senator la ședință și o fac și acum pentru opinia publică faptul că am mai asistat la filmul cu semnarea contractului de lucrări. Se întâmpla pe 1 aprilie 2015. Tot domnul Benea, împreună cu Victor Ponta și Lucian Șova ne-au servit o păcăleală de zile mari împreună cu o firmă din Turcia. Absolut întâmplător sau poate că nu, semnarea contractului s-a făcut imediat după ce domnul Ponta s-a întâlnit cu amicul său, Recep Erdogan. Domnul Benea scria atunci, tot triumfalist, pe Facebook, în turcește. Doar că “bașalirar” nu a fost o veste bună ci o țeapă plătită în avans, adică peste 70 de milioane de lei. Trebuie menționat că și la acel moment, cea mai bună ofertă a fost cea prezentată de firma Spedition UMB.

2.Pe subiectul A13 s-au iscat multe polemici în mod artificial, tocmai pentru a distrage atenția și a nu observa incapacitatea acestui guvern de a derula investiții în zona Moldovei. Nu este nevoie de lobby-ul ONG-urilor, de semnăturile parlamentarilor pentru a demara investițiile atât de necesare în infrastructura mare a acestei regiuni văduvite, ci doar de determinare și de competență. Consider că guvernarea PSD-ALDE are alte priorități. PSD are majoritate parlamentară confortabilă, are guvern, beneficiază de toate instrumentele ca să dezvolte zona Moldovei. Doar că singura lor preocupare este justiția. Atâta vreme cât acești indivizi vor fi la guvernare, niciun metru de autostradă, fie ea Bacău-Brașov sau Iași-Tg Mureș, nu va fi turnat. În ultima perioadă, au mai aruncat pe piață o găselniță: parteneriatul public-privat. Adică săracii României să fie nevoiți să plătească taxă dacă vor să meargă pe autostradă. De altfel, incapacitatea guvernului este recunoscută de comisarul european, Corina Crețu. De nenumărate ori, comisarul a declarat public faptul că nu s-au depus documentațiile pentru niciuna dintre autostrăzi. Asta în ciuda faptului că, în viziunea Comisiei Europene, ambele sunt prioritare. Pe exercițiul bugetar 2014-2020, Moldova beneficiază de aproximativ două miliarde de euro. La acestea se adaugă fondurile de coeziune.

3.Aeroportul Bacău a rămas cu cel puțin 10 ani în urmă. La inițiativa lui Dragoș Benea, deși existau fonduri europene, majoritatea PSD din consiliul județean condus de șeful PSD a decis concesionarea aeroportului către una dintre firmele controversatului om de afaceri Nelu Iordache. În 2008 Aeroportul Bacău deservea de trei ori mai mulți pasageri decât cel din Iași. Astăzi, după ce a făcut investiții în ultimii 10 ani de cca. 50 milioane de euro, aeroportul Iași deservește peste un milion de pasageri în timp ce Bacăul are circa 400.000 de pasageri. Totodată, Iași are mai mulți operatori, mai multe destinații iar acum se lucrează la documentație pentru realizarea unui cargo. La momentul în care domnul Benea împreună cu subalternii domniei sale din partid au decis concesionarea aeroportului, eu am votat împotrivă și am luat atitudine public, anticipând eșecul demersului pesediștilor.

4.CRAB prezintă o mare problemă a județului și municipiului Bacău. În ultimii doi ani, de când PSD, prin marioneta domnului Benea, a preluat conducerea primăriei, am avut parte de mai multe avarii la conducta de apă de la Valea Uzului decât în toți anii precedenți la un loc. Nici în perioada în care conducta nu fusese reabilitată parțial nu au fost atâtea probleme. După ultima avarie majoră, cea din luna iulie 2018, am cerut doamnei Nina Chiper, directorul CRAB, prezentarea în consiliul județean (județul Bacău este acționar la CRAB) a unui raport de activitate. Nici până în ziua de astăzi nu a binevoit doamna director să îl prezinte. Pentru buna informare a cetățenilor județului, doamna Chiper a ajuns în funcția de director după perioada pretecută în subordinea domnului Benea, la consiliul județean. Ar fi interesant să aflăm de ce a plecat atât de repede din funcție domnul Ion Bejan, prezentat de cei de la PSD pe post de mare manager, salvator al CRAB, după demisia lui Răzvan Găină. Și tot la capitolul explicații ar fi și felul în care s-au făcut lucrările la modernizarea conductei. Domnul Necula amenința cu o plângere penală. S-a pus batista pe țambal imediat după intervenția publică a șefului PSD.

Acestea sunt unele dintre realitățile județului pe care domnul Benea evită să le evidențieze.

Petrică Mihăilă, consilier județean PNL.