Consultare publică la Bacău pe tema parcărilor de reședință

Marți, 2 septembrie 2025, de la ora 10:00, Primăria Bacău organizează o nouă consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință. Întâlnirea se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, iar locuitorii sunt invitați să participe și să își exprime opiniile.

Potrivit viceprimarului Leonard Ioan Bulai, documentul se află la a doua variantă și a fost întocmit după ce, la prima dezbatere, au existat numeroase puncte de vedere, „unele diametral opuse”.

Ce prevede noul regulament

Printre principalele prevederi propuse se numără:

locurile de parcare de reședință vor fi rezervate luni–vineri între orele 16:00 și 08:00 , iar în weekend 24 de ore din 24 ;

atribuirea locurilor se va face etapizat , pe cartiere, pe măsură ce acestea sunt marcate;

dacă există mai mulți doritori pentru același loc, se va organiza licitație , cu un pas de 20 lei ;

abonamentul anual este propus la 240 lei , sumă ce va fi indexată anual cu rata inflației;

se menține regula un autoturism per apartament ;

livratorii și curierii vor putea utiliza temporar locurile de reședință pentru 15 minute , cu condiția afișării unui număr de telefon;

sistemul de acordare a locurilor pentru persoanele cu handicap va fi regândit;

atribuirea va fi condiționată de prezentarea dovezii domiciliului/reședinței, a documentelor valabile pentru autovehicul (ITP și RCA), a permisului de conducere și a unui „cazier fiscal curat” , fără datorii la bugetul local;

persoanele care dețin garaje nu vor putea participa la procedura de atribuire.

După consultarea publică de la începutul lunii septembrie, regulamentul va fi transmis Consiliului Local Bacău pentru dezbatere și aprobare.