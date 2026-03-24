Constructorul UMB câștigă definitiv în instanță disputa privind contractul de 1,4 miliarde euro pentru tronsonul Moțca – Târgu Frumos al Autostrăzii A8

Constructorul român UMB a obținut, pe 23 martie 2026, o victorie definitivă în instanță în litigiul cu asocierea Danlin XXL privind atribuirea contractului de peste 1,4 miliarde de euro pentru construcția tronsonului Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos din cadrul Autostrada A8.

Hotărârea instanței vine după ce UMB pierduse inițial contestația la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, instituție care validase rezultatul procedurii de atribuire și desemnarea asocierii Danlin XXL drept ofertant câștigător.

Constructorul român a atacat ulterior decizia CNSC în instanță, invocând nereguli majore legate de garanția de participare depusă de asocierea Danlin XXL.

Instanța a admis plângerea și a modificat decizia CNSC nr. 3920/C9/4478 din 24 decembrie 2025. Judecătorii au admis contestația formulată de asocierea SA&PE (UMB) și au respins intervenția Asocierii Danlin ca neîntemeiată. Totodată, au dispus anularea raportului procedurii de atribuire și a tuturor actelor subsecvente, inclusiv desemnarea Danlin XXL drept ofertant câștigător.

Autoritatea contractantă este obligată să reia procedura de evaluare a ofertelor în conformitate cu prevederile legale și cu considerentele deciziei instanței.

Contestația depusă de UMB a vizat în principal neconformitatea garanției de participare prezentate de Danlin XXL. Potrivit constructorului român, documentul nu respecta cerințele din documentația de atribuire, fiind afectate elemente esențiale precum independența garanției, caracterul de plată la prima cerere și acoperirea integrală a riscurilor.

Reprezentanții UMB au susținut că polița nu acoperă toate cele patru situații de risc prevăzute în Formularul A1, lipsind inclusiv cazul în care ofertantul declarat câștigător nu deschide contul necesar constituirii garanției de bună execuție prin rețineri succesive.

De asemenea, compania a argumentat că garanția nu este necondiționată, întrucât conține clauze care limitează răspunderea asigurătorului și condiționează plata de verificări suplimentare. În plus, existența unei prevederi care permite recuperarea ulterioară a sumei plătite ar transforma instrumentul într-unul revocabil, contrar cerinței de garanție irevocabilă și executorie la prima cerere.

Decizia instanței este definitivă și produce efecte imediate, blocând atribuirea contractului către asocierea Danlin XXL și redeschizând competiția pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din România.

Reluarea evaluării ofertelor ar putea repoziționa UMB printre favoriții pentru adjudecarea contractului, în funcție de modul în care autoritatea contractantă va aplica considerentele stabilite de instanță.

Autostrada A8, cunoscută și sub numele de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte strategice de infrastructură din România, urmând să asigure legătura rutieră între Moldova și Transilvania.