Construcțiile rezidențiale din județul Bacău, pe trend ascendent

Județul Bacău a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de locuințe finalizate, confirmând o dinamică pozitivă a sectorului rezidențial, în special pe segmentul construcțiilor realizate din fonduri private.

Datele statistice arată că, între 1 ianuarie și 30 septembrie 2025, au fost finalizate 748 de locuințe, dintre care 345 în mediul urban și 403 în mediul rural, ceea ce confirmă o dinamică pozitivă a construcțiilor rezidențiale la nivel județean.

Comparativ cu primele nouă luni din 2024, numărul total al locuințelor finalizate a crescut cu 281 de unități. Această creștere este susținută în principal de mediul urban, unde s-au înregistrat cu 270 de locuințe mai mult decât în anul anterior. În mediul rural, avansul a fost mult mai redus, de doar 11 locuințe, însă acesta continuă să dețină o pondere ușor mai mare din total, reflectând interesul constant pentru construcția de locuințe individuale, costurile mai scăzute ale terenurilor și extinderea zonelor periurbane.

Analiza evoluției trimestriale arată că, în trimestrul al treilea din 2025, au fost finalizate 201 locuințe, dintre care 38 în mediul urban și 163 în mediul rural. Deși acest nivel este superior celui înregistrat în trimestrul III din 2024, se remarcă o scădere accentuată față de trimestrul al doilea din 2025. Această diminuare poate fi pusă pe seama caracterului sezonier al activității din construcții, dar și a faptului că un număr important de proiecte a fost finalizat în trimestrul anterior.

Un element definitoriu al pieței rezidențiale din județul Bacău îl reprezintă structura surselor de finanțare. Toate locuințele finalizate în primele nouă luni ale anului 2025 au fost realizate din fonduri proprii ale populației, inclusiv credite ipotecare. Nu s-au înregistrat locuințe construite din fonduri ale persoanelor juridice și nici din subvenții bugetare, fie că este vorba despre locuințe sociale, pentru tineri sau alte programe publice. Această realitate evidențiază dependența aproape totală a dezvoltării rezidențiale de resursele financiare ale populației și o implicare redusă a statului și a investitorilor instituționali.

La finalul lunii septembrie 2025, în județul Bacău se aflau în curs de execuție 2.885 de locuințe, marea majoritate fiind finanțate tot din fondurile populației. Acest volum sugerează un potențial ridicat de finalizări în perioada următoare, în condițiile în care contextul economic și accesul la finanțare se vor menține favorabile.

În ansamblu, primele nouă luni ale anului 2025 indică o relansare a construcțiilor de locuințe în județul Bacău, cu un ritm anual de creștere consistent. Totuși, scăderea numărului de locuințe finalizate față de trimestrul anterior și absența investițiilor publice sau a proiectelor de locuințe sociale ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a acestei evoluții. Fără politici publice coerente și fără stimularea investițiilor instituționale, dezvoltarea rezidențială riscă să rămână concentrată pe inițiativa individuală și să nu răspundă pe deplin nevoilor de locuire ale tuturor categoriilor sociale.