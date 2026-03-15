Consiliul Județean Bacău a organizat o întâlnire regională în cadrul proiectului european AI4Citizens

Consiliul Județean Bacău a organizat o întâlnire cu partenerii locali și regionali în cadrul proiectului european AI4Citizens – Supporting Ethical and Effective AI Governance in European Cities and Regions, finanțat prin programul Interreg Europe 2021–2027.

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice privind digitalizarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în administrația publică, prin schimb de bune practici între regiuni europene din Finlanda, Țările de Jos, Italia, Letonia și România.

La întâlnire au participat reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului academic, ai mediului privat și ai unor instituții publice interesate de dezvoltarea soluțiilor digitale și de utilizarea inteligenței artificiale în domenii precum sănătatea, educația sau administrația publică.

Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, ai Spitalului Județean de Urgență Bacău, ai Primăriei Buhuși, ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ai Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, ai DGASPC Bacău, precum și reprezentanți ai unităților de învățământ din județ care implementează proiecte în domeniul inteligenței artificiale, ai mediului privat și specialiști din departamentele de profil ale Consiliului Județean Bacău.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul proiectului AI4Citizens, dar și exemple de soluții bazate pe tehnologii SMART și inteligență artificială dezvoltate sau testate în județul Bacău.

Un exemplu relevant este implementarea primei secții SMART într-un spital public din România, la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși. Aici sunt utilizate sisteme inteligente de monitorizare non-invazivă a pacienților, care permit detectarea automată a căderilor, monitorizarea parametrilor vitali și transmiterea alertelor către personalul medical. Prin acest proiect, spitalul din Buhuși a fost validat ca exemplu de bună practică la nivel european.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea cu partenerii instituționali a reprezentat un pas important în procesul de consultare și colaborare la nivel regional, contribuind la identificarea oportunităților de utilizare a inteligenței artificiale în administrația publică și la consolidarea cooperării dintre instituțiile publice, mediul academic și sectorul privat.

Prin participarea în proiectul AI4Citizens, Consiliul Județean Bacău își propune să contribuie la dezvoltarea unor politici publice inovatoare și la valorificarea tehnologiilor emergente pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.