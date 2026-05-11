Consiliul Județean Bacău a aprobat un „buget al prudenței” după diminuarea fondurilor alocate județului

Consiliul Județean Bacău a aprobat bugetul județului pentru anul în curs, într-un context financiar dificil, marcat de măsurile de austeritate promovate de Guvern, potrivit unei informări transmise de organizația județeană a PSD Bacău.

Social-democrații susțin că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan au redus bugetul județului Bacău cu peste 25 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro.

Reprezentanții PSD au descris bugetul drept „un buget al prudenței”, construit astfel încât investițiile aflate în derulare să poată continua, iar proiectele finanțate din fonduri europene să nu fie afectate.

Potrivit sursei citate, consilierii județeni PSD au aprobat reducerea cu aproape 50% a cheltuielilor de funcționare ale aparatului propriu al Consiliului Județean, economiile urmând să fie redirecționate către investiții.

Totodată, pentru a asigura resursele financiare necesare continuării proiectelor, administrația județeană a aprobat contractarea unui credit bancar în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, care ar urma să reprezinte „o plasă de siguranță” pe parcursul anului 2026.

PSD Bacău afirmă că instituția nu ar fi fost nevoită să recurgă la împrumut dacă sumele respective ar fi rămas în bugetul județului.