Consilierii PNL cer taxă unică de parcare, nu licitații între locatari

Regulamentul privind parcările de reședință din Bacău continuă să stârnească dezbateri între administrația locală și opoziția liberală. Consilierii PNL susțin că propunerile majorității cetățenilor exprimate în cadrul unei consultări publice organizate în luna martie nu au fost incluse în varianta actuală a documentului promovat de Primărie.

La acea dezbatere, moderată de viceprimarul Leonard Bulai, cei mai mulți participanți au cerut introducerea unei taxe unice de parcare, sub forma unui abonament general valabil la nivelul întregului oraș. Potrivit opiniilor exprimate atunci, această soluție ar putea răspunde atât deficitului de locuri de parcare, cât și nevoii de venituri suplimentare pentru investiții în infrastructură.

În schimb, administrația locală propune un nou regulament bazat pe proceduri de licitație pentru locurile de parcare, aspect criticat de liberali. Aceștia consideră că măsura riscă să amplifice tensiunile dintre cetățeni, într-un oraș unde numărul mașinilor depășește cu mult locurile disponibile.

PNL Bacău a transmis că solicită respectarea opiniei majoritare, precum și clarificarea modului în care funcționează parcările publice cu plată. De asemenea, liberalii cer monitorizarea transparentă a încasărilor și eliminarea semnalizărilor rutiere considerate contradictorii.

„Bacăul este al tuturor, nu doar al celor care își permit mai mult”, a declarat Violeta Hazaparu, lider al consilierilor locali PNL, subliniind că forma finală a regulamentului ar trebui să reflecte poziția majorității cetățenilor.