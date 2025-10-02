Congresul ARCE 2025 — Inovație și educație in chirurgia minim invazivă

În perioada 24–27 septembrie 2025, la Eforie Nord, s-a desfășurat ediția a XIII-a a Congresului Național al Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică și Alte Tehnici Intervenționale (ARCE/RAES), organizat în paralel cu al XVI-lea Simpozion Român de Chirurgie Bariatrică și Metabolică.

Tema congresului – „Knowledge and Practice in MIS – the Education Imperative” – a subliniat importanța educației continue în dezvoltarea și perfecționarea tehnicilor chirurgicale minim invazive.

Evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți: 77 speakeri din România și 29 speakeri internaționali din 15 țări, și a inclus 3 cursuri hands-on, un masterclass, 35 e-Postere, 18 lucrări științifice, 7 prezentări video și 3 demonstrații FUSE (Fundamental Use of Surgical Energy).

Congresul a pus accent pe schimbul de experiență, dobândirea de competențe practice și prezentarea celor mai noi tehnologii medicale, oferind participanților oportunitatea de a interacționa direct cu echipamente inovatoare și soluții avansate.

Secția Clinică de Chirurgie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești și-a reafirmat tradiția de excelență în chirurgia minim invazivă, demonstrată prin participarea activă la congrese naționale și internaționale și prin organizarea anuală a manifestării științifice „Zilele Medicale ale Spitalului”.

În acest an, în colaborare cu ARCE și Clubul Român de Hernie, echipa de la Moinești a pus accent pe patologia parietală abdominală, prezentând lucrarea „Laparoscopic Hernia Approach: Emergency Hospital of Moinești Experience”, ce a sintetizat experiența acumulată în abordul laparoscopic al herniilor inghinale, ombilicale și incizionale.